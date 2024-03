Le doglianze dei sindacati: "Electrolux porti in Italia volumi e produttività"

"Ad Electrolux chiediamo di riportare volumi in Italia, nonché un utilizzo più saggio della cassa integrazione ordinaria. Più in generale chiediamo confronti trasparenti in azienda sugli sviluppi dei piani industriali e sulle riorganizzazioni in atto": ad affermarlo in un comunicato congiunto sono Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm, che chiedono al Governo di "continuare a seguire la vicenda" affinché le future scelte societarie e industriali "siano oggetto di attenzione non solo sindacale ma anche istituzionale".

Nello stabilimento di Villanova gli investimenti della società per gli anni 2023 e 2024 "sono pari rispettivamente a 5 mln e a 8 mln di euro; i volumi hanno subito un calo particolarmente importante dai quasi 2 mln del 2021 ai 1,2 mln del 2023 con una previsione stabile per il 2024" sostengono ancora i sindacati unitari nell’informativa, analizzando in un focus l’andamento della produzione stabilimento per stabilimento. "Negli ultimi quattro anni – rilevano i sindacati – Electrolux ha perso volumi e redditività".

"Ribadiamo la nostra grande preoccupazione per il sito produttivo di Forlì, nel quale i volumi si sono dimezzati e gli investimenti sono irrisori – rimarca in una nota il sindacato Ugl –. La multinazionale deve portare in Italia volumi di produzione in rialzo, e non battere cassa, senza impegnarsi seriamente".