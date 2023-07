Le domande dei Romiti Il comitato appena nato stila una lista a 17 punti: "Il Comune ci risponda"

Si è costituito da pochi giorni il ‘Comitato vittime del fango del quartiere Romiti’ il quale, dopo aver assistito al consiglio comunale del 26 giugno, ha stilato un elenco composto da ben 17 domande rivolte al sindaco e alle commissioni consiliari. La prima riguarda il piano di Protezione civile: "Si è attivato quello approvato nel 2021". Si parla anche di un punto specifico del piano: "perché nell’elenco civici interessati da possibili esondazioni non si citano nessuna delle zone interessate dall’alluvione di due mesi fa, neppure quelle aree che storicamente subivano allagamenti?".

Un’obiezione riguarda, poi, le tempistiche dell’evacuazione: "La sera del 16 maggio, perché si è provveduto ad avvisare la popolazione di evacuare anche dai piani alti, solo alle 20,45 quando l’acqua era già oltre i 50 centimetri nelle strade, con il rischio di mettere in maggior pericolo gli abitanti dei Romiti?". Per quanto riguarda le auto, il Comitato domanda al sindaco quale informazione errata abbia convinto la polizia locale a invitare i residenti dei Romiti a parcheggiare i loro mezzi nei parcheggi di McDonald’s e Aldi che poi, di fatto, sono stati invasi dalla piena.

L’elenco di domande continua: "perché molte persone evacuate, anche anziane e con difficoltà a deambulare sono state lasciate sole e abbandonate sul ponte di Schiavonia?", "perché i mezzi di soccorso della Protezione Civile e dell’Esercito sono arrivati solo dopo alcuni giorni dall’evento e sono poi rimasti per molte ore in gran parte inattivi ad attendere ordini?", "Per quale motivo gli autospurgo richiesti dagli alluvionati sono arrivati solo dopo circa 3 settimane dalla richiesta?", "Perché le tubazioni di via Locchi e altre ancora hanno ceduto? Gli impianti idraulici erano adeguati?".

I membri del Comitato toccano anche il capitolo ‘argini’: "Il Comune ha ricevuto molteplici avvisi, nei mesi scorsi e anche ai primi del mese di maggio di importanti crepe negli argini del Montone. Cosa si è fatto per mettere in sicurezza gli argini e l’alveo del fiume, dopo il monito di quanto era già accaduto a Faenza? Sono state prese prima dell’alluvione tutte le precauzioni per pulizia corretta dell’alveo del Montone, e per le casse di espansione previste?".

La lunga lista termina con uno sguardo al futuro, infatti per i cittadini dei Romiti i tempi sono maturi per pensare a una ripartenza, ma mancano ancora certezze circa tempistiche e modalità di erogazione dei fondi più consistenti, oltre che una chiara progettualità su come evitare nuove esondazioni: "Come si intende garantire la sicurezza idraulica futura del territorio dei Romiti? E con quali risorse? E quando potranno contare su queste risorse le famiglie e le imprese alluvionate?", e ancora: "Che ne è dei beni e dei soldi donati da aziende e privati?".

La conclusione della nota è lasciata a una amara considerazione: "Nel consiglio comunale del 26 giugno abbiamo assistito a un coro di amministratori che nascondendosi dietro l’eccezionalità dell’evento non hanno saputo darci non solo risposte, ma neppure la traccia di un percorso. Ci dispiace, vorremmo sentirli al nostro fianco, ma li sentiamo purtroppo distanti e disarmati di fronte alla tragedia".

Sofia Nardi