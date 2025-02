Le donne di Manzoni al Piccolo raccontate da Eleonora Mazzoni

Il suo libro su Alessandro Manzoni, ‘Il cuore è un guazzabuglio’ (edito da Einaudi), è arrivato alla settima edizione in poco più di un anno dalla prima uscita, e ora sta per debuttare uno spettacolo ispirato proprio alle pagine dell’autrice e attrice forlivese Eleonora Mazzoni: si tratta di ‘Gertrude, Lucia e le altre. Le donne del rivoluzionario Manzoni’, con la regia di Simonetta Solder. Andrà in scena sul palco del Teatro Piccolo giovedì 13 alle 21 (info e prenotazioni: 0543.26355). Sul palco la stessa Mazzoni, la cui voce sarà alternata a quella – registrata – di Lino Guanciale.

Eleonora Mazzoni, in scena i lettori ritroveranno le pagine del suo libro?

"In parte certamente sì, ma non solo: il taglio sarà diverso e in molte parti attingerò da pagine inedite, che tagliai in fase di pubblicazione per snellire lo scritto. Tra l’altro non bisogna aspettarsi una conferenza, ma un vero e proprio spettacolo, con luci, musica e recitazione".

Parla di un taglio diverso, a cosa si riferisce?

"Nel romanzo ho parlato di un Manzoni alternativo rispetto a quello che siamo abituati a trovare nelle antologie scolastiche: ho riscoperto un uomo ribelle, giovane e fuori dagli schemi del suo tempo. Ora prendo spunto da questa sua vita interessantissima per parlare delle donne che ha conosciuto più da vicino, sia quelle reali che quelle alle quali ha dato vita ne ‘I promessi sposi’".

Su quali figure femminili si soffermerà?

"Per quanto riguarda le persone reali parlerò della madre Giulia Beccaria e dell’amatissima prima moglie, Enrichetta Blondel, mentre addentrandomi nel romanzo affronterò le figure di Lucia, della monaca di Monza e della madre di Cecilia".

Qual era il rapporto di Manzoni con le donne?

"Rivoluzionario, come rivoluzionario è stato in tanti campi. In pieno Ottocento è riuscito a cogliere con grande lucidità alcune storture proprie della società patriarcale, intuendone alcune caratteristiche del tutto arbitrarie e sciocche. Nelle sue pagine riesce a restituire ritratti di donne interessantissimi. Trovo molto significativo anche il finale de ‘I promessi sposi’: la conclusione è affidata proprio a Lucia, che è la prima a trarre un messaggio da ciò che le è capitato, ovvero che i guai si incontrano anche quando non li si cercano e che l’esito dipende dal modo in cui li si affrontano. Poi ci sarebbe da parlare anche di un altro aspetto al quale non si pensa spesso".

Quale?

"Alla fine del romanzo Renzo e Lucia hanno dei figli, sia maschi che femmine, e si dice che Renzo volle che tutti loro imparassero a leggere e scrivere. Facendo questa scelta letteraria Manzoni attacca al cuore la società patriarcale: l’assunto che voleva le donne poco o per nulla istruite. Non è un punto scontato".

La voce di Manzoni sarà quella di Lino Guanciale. Come è nata la collaborazione?

"Guanciale era la mia prima scelta, ma conoscendo i suoi tanti impegni temevo che non sarebbe stato disponibile, invece ha accettato subito. La sua è la voce perfetta: limpida e giovane, come immagino quella del Manzoni che scrisse il libro che più di tutti ha segnato la mia vita".