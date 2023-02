Incontro in occasione del Giorno del Ricordo. Oggi alle 17.30, nella Sala Dioniso dell’Istituto Storico (via Albicini 25), Enrico Miletto presenterà il suo ultimo libro: ’Le due Marie. Vite sulla frontiera orientale d’Italia’. Insieme all’autore interverrà Maurizio Gioiello. Il volume tratta delle vicende di Maria Pasquinelli e Maria Bernetic, figure agli antipodi per formazione, ideali e progetto politico, pur non incrociando mai direttamente le loro strade, furono, metaforicamente, l’una avversaria dell’altra e mossero i loro passi nel medesimo spazio geografico, lungo la linea del confine orientale italiano, durante gli anni Quaranta.