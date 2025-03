Le eccellenze romagnole tornano al ’Pre Wine’

L’Associazione Terre di Predappio, con il contributo del Comune e il patrocinio del Consorzio Vini di Romagna, ha organizzato per domani, presso la Tenuta Pandolfa, una giornata di studio e degustazione di vini dal titolo ‘Pre Wine Vol. 2 – Predappio Wine Days’. Infatti, protagonisti della manifestazione saranno i vini a denominazione di origine controllata ‘Romagna – Sottozona di Predappio’ delle ultime annate.

Due i momenti del programma: in mattinata è prevista la masterclass dal titolo ‘Predappio, uguali e diversi’, condotta dal critico enogastronomico Antonio Boco (ore 10.30); dalle ore 12 apertura dei banchi d’assaggio delle aziende associate a Terre di Predappio (fino alle ore 17). Commenta Stefano Berti, presidente di Terre di Predappio: "La manifestazione accenderà i riflettori sui vini della nostra Sottozona, che è tra le più estese e le più importanti della Romagna, dal punto di vista qualitativo, quantitativo e storico. Si tratta di un viaggio all’interno della Sottozona, tra prove di identità ed esaltazione della varietà". Saranno presenti anche alcuni produttori del Chianti Classico, fra cui Maurizio Alongi, Angela Fronti (Istine), Bruno Mazzuoli (La Montanina)".

Dalle ore 12, i produttori delle Terre di Predappio saranno presenti con 11 banchi d’assaggio per la degustazione dei loro vini. Quindici sono le aziende presenti: Cantina Sociale Forlì Predappio, Chiara Condello, Condé, De Mastro, Drei Donà Tenuta La Palazza, La Collina del Tesoro, Le Caminate, Monte Mirabello, Nicolucci, Noelia Ricci, Pandolfa, Piccolo Brunelli, Poderi dal Nespoli, Stefano Berti, Zanetti Protonotari Campi – Villa I Raggi. Si potrà pranzare in loco, grazie alla ristorazione dell’Osteria Bartonga di Roberto Celli. Per partecipare alla masterclass è obbligatorio prenotarsi, per numero limitato di posti. Il costo è di 50 euro, compreso il libero ingresso ai banchi d’assaggio.

La quota di partecipazione andrà versata in anticipo sul conto corrente intestato all’Associazione Terre di Predappio, indicando nome e cognome. Iban: IT97D0538767950000002972418 (Bper di Fiumana di Predappio), per iscrizioni (info@terredipredappio.it e cell. 335.8440104). Il costo per l’ingresso ai banchi d’assaggio è di 20 euro e non necessita di prenotazione. I partecipanti facciano attenzione alla viabilità locale, con divieti, interruzioni e variazioni a causa di una manifestazione ciclistica dalle ore 13 alle 16 circa.

Quinto Cappelli