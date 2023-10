Le emergenze sono due: servono aiuti

No, Tredozio non si arrenderà né al terremoto né ad altro. Ieri alcuni professionisti del paese hanno incontrato la sindaca, reduce da un terribile incidente stradale ma non per questo inattiva, offrendo al Comune il loro lavoro gratis. Poi si è celebrato un matrimonio. Sul prato, perché le chiese sono inagibili. Insomma, Tredozio sta reagendo al terremoto. È un corpo ferito, ma vivo, che lottando può amplificare gli effetti delle cure che riceverà. Verbo declinato al futuro in attesa speranzosa: perché le istituzioni non possono lasciare sola questa comunità. Non ci sono – per fortuna – i danni delle Marche o dell’Abruzzo, ma il nostro territorio fa i conti con una seconda emergenza oltre l’alluvione: se ne tenga conto.