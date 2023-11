Le emozioni cantate da fiori e colori. Addio al pittore Rino Bartoletti

Forlì piange la scomparsa del pittore Rino Bartoletti, deceduto all’ospedale Morgagni Pierantoni all’età di 90 anni.

Bartoletti era nato a Forlì nel 1933 da una famiglia contadina. Diventò insegnante e fece dell’educazione la sua ragione di vita, sfociando in diversi ambiti. Aveva frequentato l’Accademia di Belle Arti di Ravenna e si dedicò con passione alla pittura; non solo: divenne presidente dell’associazione pittori di Forlì, presenziando e organizzando diversi eventi e mostre culturali nel comprensorio forlivese e oltre.

I paesaggi e i fiori sono stati i temi dominanti dei suoi quadri a cui dedicò molto tempo attraverso un’attività resa sempre più esperta e raffinata col passare degli anni. Bartoletti amava partecipare a mostre estemporanee, partecipando a numerosi concorsi in molti dei quali riportò premi ed apprezzamenti.

Il linguaggio figurativo gli permise di spaziare, con disinvoltura, fra vecchi casolari abbandonati delle nostre colline, campi, fiumi, boschi in cui si leggeva sempre una valenza evocativa. Assai sensibile nell’uso dei colori, Bartolettti prediligeva tonalità solari, mai invadenti, piene di fascino e sorprendentemente liriche proprio come un accordo musicale. Il colore, infatti, è stato il protagonista dei suoi quadri in un’armonia di toni accentuati dalla potenza della luce, elementi questi attraverso cui il pittore comunicava le sue emozioni.

A ricordare con grande affetto Bartoletti ci sono gli associati del Centro artistico culturale Romagna, di cui il pittore forlivese fu fondatore. I funerali si svolgeranno lunedì alle 15 presso la chiesa di Ravaldino, con partenza dalla camera mortuaria di Forlì alle 14:30.

Rosanna Ricci