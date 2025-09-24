Le emozioni del Buon Vivere. Sul palco Vasco Brondi e i racconti di Gaza

La città oggi si anima con una nuova giornata del Festival del Buon Vivere. Il pomeriggio si apre alle 16 con un doppio appuntamento: nel chiostro i più piccoli sperimentano la pittura su stoffa con il laboratorio artistico ‘Come vive una nuvola in cielo’, proposto dall’associazione Ama Hikikomori; alla Casa del Buon Vivere, nello spazio antistante il San Domenico, prosegue invece ‘Il Cuore nella Mente’, laboratorio teatrale guidato da Daniela Piccari per ragazzi tra i 16 e i 20 anni, la cui performance finale andrà in scena sabato 27 alle 19 proprio nel chiostro. Allo stesso orario, l’auditorium del San Giacomo ospita l’incontro dedicato al benessere ‘Salute e nutrizione a tavola’, con i medici Marcello Galvani e Daniela Valpiani, arricchito dall’intervento del comico Andrea Vasumi.

La Casa del Buon Vivere torna protagonista alle 18 con la presentazione del nuovo libro di Alberto Pellai, ‘Esci da quella stanza’, in dialogo con Eleonora Russo delle scuole ‘La Nave’. Poco dopo, alle 18.30, lo stesso spazio accoglie l’incontro ‘Risvegliare l’intelligenza del sentire’ a cura di Viria Romagnoli. Alla stessa ora, nel chiostro, il pubblico potrà invece assistere ad ‘Artè – dialogo tra le righe’, con Caterina Sbrana e Valentina Milandri.

La serata si apre alle 19 all’auditorium con il cantautore e scrittore Vasco Brondi, intervistato da Giulia Cavaliere e Corrado Ravaioli nell’ambito del vodcast ‘Van’. Alle 21 il programma si articola in tre direzioni: al refettorio va in scena ‘Il Buio e il Tempo (Non vedo l’ora!)’, monologo di Luca Lepri con Arianna Palazzetti, Giulio Vampa e Alessandro Cinti Luciani, che racconta il rapporto tra musica e tempo attraverso figure non vedenti; all’auditorium si tiene la testimonianza ‘Brucia anche l’umanità, racconti da Gaza’ con Martina Marchiò di Medici Senza Frontiere (insieme a Edoardo Russo, cofondatore dell’Officina delle Idee); mentre l’arena del Buon Vivere si illumina con il concerto ‘Viaggio in Italia’, un percorso musicale che ripercorre le canzoni più belle dagli anni Sessanta a oggi.

Il festival prosegue domani con un nuovo ventaglio di iniziative. Alle 10 il chiostro ospita la fumettista Laura Fuzzi con il laboratorio ‘Io sono altrove – Laboratorio di fumetto’, mentre nello stesso orario il refettorio accoglie ‘Come Daredevil’, la storia del judoka paralimpico Paolo ‘Dongdong’ Camanni: d’origine cinese, era stato abbandonato nel suo paese all’età di due anni nei pressi di un orfanotrofio gestito da suore, perché affetto da retinoblastoma bilaterale, una patologia tumorale che lo avrebbe di lì a poco reso cieco. ‘Adottato’ da una famiglia di Bevagna in provincia di Perugia, è stato due volte medaglia di bronzo ai mondiali di categoria (7° alla Paralimpiadi di Parigi 2024).

Sempre dalle 10, all’auditorium San Giacomo, prende il via l’incontro ‘Love shall not. Bello come un film. Potente come un graphic novel’, con Manlio Castagna e Marco Magnone. La mattinata si allarga infine alla sala San Luigi, che alle 11 propone ‘Mio fratello è figlio unico’, percorso sull’educazione interculturale guidato da Fabio Caon dell’Università Ca’ Foscari insieme alla sua band.