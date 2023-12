Le emozioni di Milena: "Daniele ci minacciava di morte"

Alla ricerca del ramo sorgentizio dell’omicidio di Franco Severi una frase s’aggira a modo di refrain sul palazzo di giustizia di Forlì; frase che viene reiterata dalla testimone Milena, sorella di vittima e imputato; quest’ultimo è Daniele, presente e combattivo in aula più che mai di fianco ai suoi legali. "Tutti avevamo il terrore di Daniele. Lui ripeteva sempre: ‘Vi taglio la testa!’. Aveva minacciato anche nostra madre. E anche lei aveva il terrore di Daniele…", rimarca Milena, sul banco dei testimoni. Per Milena – così come per Romano, l’altro dei sette fratelli Severi, sentito in aula la volta scorsa – non c’è alcun mistero: "Daniele ha ammazzato Franco tagliandogli la testa".

Milena per oltre cinque ore accusa senza sosta Daniele con quella frase: "Ci diceva che ci avrebbe la tagliato la testa a tutti...". Il rimbombo di quelle parole rimbalzanti non lascia imperturbabili i giurati, i giudici popolari, cinque uomini e una donna. La loro mimica facciale un po’ s’incrina. Specie quando viene mandato in aula il filmato in cui la madre accusa il figlio Daniele di averla spinta a terra: "’Sei stato te delinquente che m’hai dato una spinta e m’hai fatto cadere!’..." si sgola l’anziana (il registrato è in dialetto romagnolo e la donna utilizza il termine ‘spatasso’ per definire l’azione della spinta). L’aggressione comporta venti punti di sutura per l’anziana. È il 2015. La donna – deceduta nel ’21 – ha 82 anni, all’epoca. E si scaglia ancora contro il figlio Daniele, l’anziana, in un altro video, perché rivuole la cagnolina Pucci: "’Perché me l’hai portata via?’"... domanda la donna a Daniele. "‘Non te l’ho portata via… io non te la riporto la Pucci!’..." risponde l’odierno imputato.

Milena viene stimolata dal pm Federica Messina e dall’avvocato di parte civile Max Starni. E in un audio Daniele confessa a un amico: "’Sono andato a trovare mio padre e mi sono incazzato... aspetta a morire dopo settembre, gli ho detto, così apro la partita Iva dopo che sono andato in pensione… Adesso sono ancora al lavoro… Se muore adesso devo aprire subito la partita Iva… Per fortuna però che nel testamento c’è mio figlio… Quindi la partita Iva può aprirla mio figlio…’". A cosa serviva a Daniele la partita Iva? Starni lo chiede a Milena. "Gli serviva a subentrare a Franco in azienda… Insomma prima doveva morire Franco…".

"Dopo la morte di mio padre, Daniele è stato ancora più ossessivo… – continua Milena – Era tutti i giorni al podere… Franco mi mandò un video perché aveva paura che l’avrebbe presto ammazzato". Pochi mesi prima dell’omicidio, nel marzo 2022, racconta Milena, "Franco viene minacciato da Daniele con una motosega: ‘Gli taglio la testa, gli taglio la testa…’". Starni poi riproduce un video girato allo stesso Franco; l’agricoltore 53enne, il 17 maggio 2022, sta riprendendo un’area colma di rovi; sarà il luogo in cui verrà ritrovato cadavere qualche giorno dopo. "Perché quelle immagini?", Starni chiede alla teste: "Forse Franco aveva visto qualcosa di strano...". Inquietante? Milena poi mette il carico da 90: "Daniele sa usare molto bene il coltello. Quando eravamo più giovani tagliava da solo la testa a maiali e vitelli…".

Maurizio Burnacci