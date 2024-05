Le ‘Emozioni silenti’ di Gamberini e la moda al San Sebastiano

Oggi alle ore 11,30 presso la Galleria Zondini Caffè, in piazzetta II maggio, 1, Forlì, sarà inaugurata una mostra fotografica di Tiziana Catani e Dervis Castellucci dal titolo ‘Era il 16 maggio 2023…’. La mostra sarà presentata da Gabriele Zelli autore della prefazione nel catalogo della mostra. Alla Galleria Regnoli 41 (via G. Regnoli 52, Forlì), alle 17 sarà inaugurata la mostra ‘Emozioni silenti’ di Laura Gamberini. La mostra resterà aperta fino al 24 maggio e potrà essere visitata nei seguenti orari: da lunedì a venerdì ore 16,30- 18,30; sabato e domenica 10-12 e 16,30-18,30. Fino al 19 maggio resterà aperta all’Oratorio di San Sebastiano la mostra ‘Fra passione e professione: l’arte della moda a scuola - seconda edizione’ , in collaborazione col Centro Diego Fabbri e l’associazione No.Vi.Art aps. La mostra è un evento collaterale alla mostra ‘Preraffaelliti. Rinascimento Moderno’ dei Musei di San Domenico Sono presentati progetti di mini collezione di moda realizzati da studentesse e studenti dell’Indirizzo Sistema Moda dell’Istituto Tecnico Saffi-Alberti di Forlì. Orario: tutti i pomeriggi ore 15-18; domenica mattina ore 10-12. Info: 349.0542645.

r.r.