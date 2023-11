Le femministe di Monnalisa: "Coinvolgiamo nel dibattito anche gli uomini: li arricchisce"

Forlì si avvia a celebrare sabato la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza alle donne: numerose le iniziative sul territorio che partono dal basso, organizzate, cioè, come forma di partecipazione attiva dalla cittadinanza stessa. Monnalisa collettivo è nato nel 2020 dal desiderio di quattro ragazze forlivesi che hanno deciso di unire i loro percorsi di vita in vista di un obiettivo comune: la parità di opportunità, di diritti e l’eliminazione di ogni forma di discriminazione. Giada Zoli e Anna Magnani sono due attiviste del collettivo da tempo impegnate a portare avanti iniziative sul territorio.

Come si possono coinvolgere gli uomini nel dibattito sulla violenza di genere?

"Noi femministe veniamo etichettate come fanatiche e aggressive, un pregiudizio che porta a una frequente chiusura da parte del genere maschile. Negli incontri dedicati agli uomini che abbiamo organizzato in questi anni abbiamo visto che molti restano stupiti per il proficuo momento di scambio avuto durante la serata. Questo dimostra che si può fare un lavoro insieme, uomini e donne, creando spazi sicuri dove poterne parlare sospendendo il giudizio".

A Forlì esistono questi spazi sicuri dove poter creare momenti di confronto?

"Purtroppo, in città sono pochissimi i luoghi dove le associazioni o anche solo gruppi di persone possono ritrovarsi per parlare di questi temi. L’Amministrazione potrebbe fornire gratuitamente o almeno a prezzo calmierato spazi vuoti o sfitti. Il discorso della violenza di genere deve entrare nell’agenda delle Istituzioni in maniera seria e non a intermittenza, perché il rischio è che si facciano cose sul momento per tamponare un’emergenza ma che di fatto poi non portino risultati a lungo termine. Le iniziative devono essere come delle perle, ciascuna lungo il filo va a formare una collana".

Si avvicina il 25 novembre, il Comune ha in programma un cartellone ricco di iniziative.

"Sì, compreso il nostro appuntamento di domani, al teatro San Luigi in via Nanni, alle 21, con la proiezione del film ‘Il concorso’ e il successivo dibattito. Ma il problema resta che l’Amministrazione spesso non coinvolge le realtà del territorio impegnate ogni giorno nella lotta alla violenza di genere. Manca una prospettiva a lungo termine: dovrebbe creare qualcosa di più strutturato".

Anche il corso di krav maga, tecnica di difesa personale per le donne, pagato dal Comune, è una iniziativa fine a se stessa?

"È sicuramente importante sapersi difendere da eventuali aggressioni ma resta una sola perla, tornando alla metafora di prima, che non fa una collana. Andrebbe fatto in parallelo anche un corso per capire quali sono i motivi che portano le persone a essere lì. Perché il punto fondamentale sarebbe quello di capovolgere il paradigma attuale: non può esistere un sistema predatorio dove dobbiamo sentirci obbligate a rispondere alla violenza con altra volenza. Il Comune ha il Centro per gli uomini maltrattanti all’interno del Centro Donna: un’eccellenza tutta forlivese che pochissime altre realtà italiane hanno. Andrebbe adeguatamente promossa".

Valentina Paiano