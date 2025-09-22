Le Feste dell’800. Manifestazione sotto tono. Complici i cantieri

Per diversi motivi il secolo d’oro del borgo natio dei concittadini-amici-patrioti Silvestro Lega (1826-1895), eccellente pittore macchiaiolo, e Don Giovanni Verità (1807-1885), ottimo sacerdote è stato l’800. Infatti la più bella delle manifestazioni locali, le ‘Feste dell’800’ quest’anno aspettando il bicentenario della nascita, giunta alla 28ª edizione, ha sempre avuto come richiamo principale i ‘tableaux vivants’ del grande macchiaiolo, ovvero i suoi quadri viventi interpretati da figuranti all’interno di scenografie che ricostruivano ciò che l’artista vedeva mentre lo ritraeva.

Quest’anno le ‘Feste dell’800’, nate nel 1997 a seguito della magnifica mostra monografica che il borgo natio dedicò a Lega nel 1995 nel centenario della sua morte, dovevano essere ‘preparatorie di un ricco programma di iniziative dedicate al maestro della macchia nel prossimo anno, attraverso nuove chiavi di lettura in dialogo col contemporaneo’.

Ma la scarsa scenografia e il numero esiguo dei tableaux vivants, tredici (a fronte dei 20-30 negli anni passati) collocati nella parte più antica del centro storico hanno rappresentato un’attrazione minore rispetto alle edizioni precedenti, con pochi spettatori in strada, nonostante i graditi eventi collaterali, comprese dodici bancarelle e tre mostre.

Due collocazioni si sono fatte notare per originalità: la ‘Sartoria’ di Marta Bandini con numerosi abiti ottocenteschi da lei cuciti e la ‘Sala del thè’ di Manuela Neri entrambe in via Corridoni. Un gran successo ha riscosso ‘Il centro di gravità permanente’, in via Nazario Sauro, punto ristoro caratterizzato da una decina di personaggi in costume fra i quali uno degli ideatori Franco Montaguti.

"Questa via 50-60anni fa – spiega – era il cuore pulsante dell’economia modiglianese. Tutte le botteghe di artigiani lavoravano in piccoli spazi, c’era chi produceva tini chi faceva della meccanica. Questa volta le ‘Feste dell’800’ sono state ridotte per i lavori dei cantieri, noi abbiamo voluto riportarla come in passato quando c’erano tutti i mestieri. Siamo un gruppo di amici ‘fuori dal gregge’ – conclude Montaguti – e abbiamo anche costumi del 7’00 perché siamo ‘fantasmi’ che vengono a trovare i nipoti dell’800. Ci sono anche due ragazze algerine nei loro costumi perché Garibaldi era passato anche là. Ci hanno portato il caffè che producono e lo hanno fatto sentire ai passanti anche se non è buono come il nostro, offriamo anche bevande, acqua e dolci e salati. Spesso suoniamo Battiato perché la sua canzone ha dato il nome al nostro punto ristoro".

Giancarlo Aulizio