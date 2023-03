‘Le Fornaci’, inaugurazione con festa per lo Spazio Conad

La sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini ha tagliato ieri mattina il nastro del nuovo Spazio Conad del centro commerciale Le Fornaci. Con lei l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati-Conad Luca Panzavolta e i soci della Sea ipermercati, che conduce il negozio, joint venture tra le società Sgi di Forlì, Emmeci di Rimini e Alba di Pesaro, responsabili le ultime due degli Spazi Conad delle rispettive città. Presenti anche il presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi, il direttore di Confesercenti Forlì Giancarlo Corzani e il parroco don Stefano Pascucci, che ha impartito la benedizione.

Nel suo saluto Milena Garavini, accompagnata dall’assessore Adriano Bonetti, ha ringraziato Commercianti Indipendenti Associati e i soci imprenditori che hanno rilevato il negozio, dicendosi convinta che un marchio consolidato come Conad, peraltro già presente nella cittadina con un diverso formato, "sarà in grado di portare una ventata di freschezza e diventare un polo attrattivo per il centro commerciale". Ha quindi rivolto un augurio ai lavoratori.

L’ad di Cia-Conad Luca Panzavolta ha rimarcato che l’identità di Conad è già presente nel nuovo negozio e lo sarà ancor di più con gli interventi previsti nel futuro. "A fare la differenza — ha detto Panzavolta — è la squadra formidabile che si è riunita attorno a questa apertura, dai soci ai dipendenti". Panzavolta ha inoltre ringraziato Unieuro, presente con il suo marchio nel reparto per la tecnologia.

Alberto Moretti, della società Alba di Pesaro, ha ricordato le 38 nuove assunzioni realizzate per l’apertura, che hanno portato a 92 il numero delle persone impiegate. Infine, matteo Cecchini della Emmeci di Rimini ha ringraziato tutti coloro che sono stati coinvolti nell’apertura, effettuata a tempo di record.