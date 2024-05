Le foto di Catani e Castellucci: tracce indelebili

Tiziana Catani e Dervis Castellucci hanno allestito fino al 30 giugno nella Galleria Zondini, piazzale 2 Maggio, 1, Forlì, una mostra di fotografie, da loro scattate, dal titolo ‘Era il 16 maggio 2023’. Sono immagini indimenticabili che toccano il cuore e fanno rivivere quei terribili momenti. Catani e Castellucci hanno immortalato, coi loro scatti, cumuli di fango, campi e case distrutte e ammassi di oggetti, libri, mobili, auto completamente rovinati dall’alluvione. Sono fotografie eloquenti che non solo raccontano i momenti più significativi che hanno segnato la tragedia , ma anche, accanto a tanto dolore, l’aiuto degli ‘angeli del fango’, accorsi da ogni paese e anche dall’estero. La mostra è corredata da un catalogo in cui, accanto alle foto, è riportato un saggio scritto da Gabriele Zelli.

"Non solo era desolante vedere i danni che l’acqua e il fango avevano causato alle case e ai luoghi pubblici, alle attività economiche, – scrive Zelli – ma generava sbigottimento l’accumulo via via sempre più enorme dei rifiuti e dell’immondizia lungo i marciapiedi e in ogni angolo di strada. Le immagini di Tiziana Catani e di Dervis Castellucci sono eloquenti e testimoniano più di ogni altra fotografia il cataclisma che si è abbattuto in molte aree della Romagna".