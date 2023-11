Le foto di Chiara Fabbri al San Sebastiano

La fotografia, come le altre forme d’arte, è l’espressione del ‘sentire’ dell’autore. Nulla nasce a caso, ma ogni elemento risponde a una precisa scelta derivante non solo dal contenuto, ma anche dai rimandi interiori ed emozionali relativi alla figura o all’oggetto da fotografare. La mostra di oltre 200 fotografie di Chiara Fabbri allestita da sabato scorso fino a domani all’Oratorio di San Sebastiano, è la dimostrazione delle scelte oggettive, culturali e intime dell’artista.

Il tema fondamentale delle immagini è un’indagine di se stessa e Fabbri lo fa attraverso le ‘Sfumature dell’anima’ come precisa il titolo della mostra: infatti la protagonista di tutti gli scatti è lei: gli autoritratti, i selfie raccontano una storia e aprono anche porte su ciò che le immagini lasciano intuire. Chiara Fabbri intende, con le personali foto, "indagare e rappresentare i suoi stati dell’anima – scrive il curatore Andrea Savorelli –: complessi, coinvolgenti, intensi, appassionanti, amorosi, malinconici, travolgenti, radiosi, felici, struggenti e con moltissime altre variabili sensoriali ed emotive degli stessi".

Sono immagini in cui l’artista ha il coraggio di esporre apertamente se stessa e lo fa sul proprio corpo, un corpo che ha una voce e che sa esprimere le emozioni più intime. Alcune foto sono in bianco e nero e in tutte la scelta di dettagli, gli ambienti, i titoli e i riferimenti a frasi poetiche conducono a volgere l’attenzione verso un complesso armonico di elementi che dichiarano l’intimità di Chiara. Tutto fa parte di una complicità di elementi scelti per rappresentare un mondo non solo esteriore ma che le appartiene per la forza emozionale che comunica. Orario di visita: 10-13 e 15-19.

Rosanna Ricci