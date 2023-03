Le Giornate del Fai Ecco i tesori da (ri)scoprire

È ai nastri di partenza, anche nel nostro territorio, la 31ª edizione delle giornate Fai di primavera, l’importante evento finalizzato alla valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico del Paese, che si svolgerà in tutta Italia sabato e domenica prossimi. Organizzata dalla Fondazione, con la collaborazione dei Comuni di Forlì, Predappio e Santa Sofia, la manifestazione prevede l’apertura al pubblico, con un eventuale contributo volontario, di siti in alcuni casi poco noti, ma di particolare interesse. "Abbiamo scelto beni in parte sconosciuti – dice Sonia Faccone Padovano, capo delegazione del Fai di Forlì – e sarà come una grande festa di piazza. Sono momenti importanti perché, infine, si ama solo ciò che si conosce". Con ciceroni d’eccezione e cioè gli studenti di alcuni istituti superiori, le giornate saranno anche l’occasione per partecipare alle celebrazioni regionali in memoria di Felice Giani, un importante artista emiliano romagnolo, nel bicentenario della scomparsa. Sarà, così, visitabile, Palazzo Gaddi, uno dei principali edifici nobiliari della città, che conserva importanti interventi del pittore e il Palazzo comunale, con quattro sale decorate dall’artista. La visita sarà guidata dagli alunni dell’Istituto Tecnico C. Matteucci. Sempre in città, sarà aperto al pubblico, con la guida dei ragazzi del Liceo Artistico...