Le giornate del respiro Così la salute è uno sport

Si terrà nel secondo weekend di settembre, precisamente venerdì 8 e sabato 9, la quinta edizione di ‘Sharing Breath–Forlì capitale italiana del respiro’, promossa da Ammp Odv, Associazione Morgagni Malattie Polmonari e dal Comune di Forlì, in collaborazione con Unione Trapiantati Padova, Lega Italiana Fibrosi Cistica, Csain e Hal9000 aps. Il programma di quest’anno si articolerà su due intere giornate, che vedranno moltissime iniziative di carattere medico-scientifiche, sportive e benefiche.

Venerdì 8 si partirà con la ‘Giornata del respiro’: dalle 10 si terrà un congresso su ricerca scientifica e malattie rare polmonari nella sala dei congressi dell’ospedale Morgagni Pierantoni. Interverranno durante questo incontro molti esperti provenienti da tutta italiana che parleranno ai pazienti, alle loro famiglie e alle associazioni di prevenzione e trattamenti per quel che riguarda la salute polmonare. I responsabili scientifici saranno Venerino Poletti dell’Università di Forlì e primario di pneumologia al Pierantoni e Matteo Buccioli, presidente dell’associazione Ammp. Alle 19.30 appuntamento con ‘La cena del respiro’ in piazza Saffi, occasione durante la quale verranno raccolti fondi dai sostenitori per tutte le famiglie alluvionate della città.

Il sabato sarà invece dedicato allo sport, come medicina e prevenzione delle malattie respiratorie, anche grazie alle testimonianze di personalità del mondo sportivo. "In quest’occasione, la piazza sarà allestita dalle 10 alle 20 con campi da calcio a 5, da basket, baskin, basket in carrozzina, freccette, calciobalilla, volley, sitting volley e anche tavoli da pingpong. Parleremo di inclusione e dello sport come abbattitore di barriere che ci rende tutti uguali, la malattia non deve essere un muro per nessuno" spiega Matteo Buccioli. Durante la manifestazione sarà anche possibile effettuare alcuni veloci controlli medici gratuiti come spirometrie e test del cammino. Per la sera è invece previsto l’ormai consueto minuto di respiro ‘BreatheTogether’ inventato e guidato dal maestro d’orchestra Marco Sabiu. A seguire lo spettacolo ‘Due polmoni e un cuore’ che parlerà del tema del trapianto, con la partecipazione di Forlì Suona. A concludere la serata sarà la band musicale ‘Sonohra’, già ospiti l’anno scorso, che delizieranno i forlivesi con le loro nuove canzoni. "Sono molto affezionato a questa manifestazione, nata cinque anni fa sotto la mia amministrazione e che ogni anno compie sempre più passi avanti – ha commentato il sindaco Gian Luca Zattini –. Tutto ciò non sarebbe stato possibile se non ci fossero state delle eccellenze in ambito sanitario come Venerino Poletti e Matteo Buccioli".

"Ci tengo a a fare un ringraziamento speciale a tutti i volontari che si spendono per questa causa, per fare prevenzione e per stare vicino alle persone fragili, colpite da queste malattie – dichiara Barbara Rossi, assessore a Welfare, Politiche per la famiglia, Pace e Diritti umani –. Con questa manifestazione il Comune vuole informare i cittadini, perché per prevenire è necessario prima conoscere la malattia". "Quest’anno la novità risiede nella giornata dedicata allo sport. Con questa iniziativa vogliamo trasmettere il messaggio che tutti hanno diritto di partecipare alle discipline sportive, anche coloro che risultano più fragili rispetto ad altri. Durante questa giornata saranno coinvolti tutti, nessun atleta e nessuno sport saranno esclusi" ha precisato Daniele Mezzacapo, vicesindaco e assessore allo Sport.

Martina Rossi