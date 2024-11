Le ‘grandi’ della storia raccontate coi piedi

Si intitola ‘Donne che lasciano impronte’ ed è il nuovo spettacolo dell’attrice forlimpopolese, argentina di origine, Veronica Gonzalez, conosciuta in tutto il mondo per il Teatro dei Piedi (nella foto). "Parla dell’universo femminile a tutto tondo – spiega – portando sul palco i modelli positivi in modo che possano essere d’ispirazione per le giovani generazioni: sono convinta che le disparità di genere, la violenza e gli abusi si combattano con la cultura". Lo spettacolo verrà presentato per la prima volta in Italia domani alle 21 al Teatro Verdi della città artusiana in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. "La regia è di Laura Kibel e, con lei, abbiamo pensato di portare sul palco anche una danzatrice, anche lei argentina, Carina Calderón. La rappresentazione intende recuperare lo sguardo femminile nella memoria storica collettiva, per dare voce, luce e riconoscimento al lavoro svolto da donne di diverse epoche e parti del mondo. Anna Frank, Marie Curie, Madre Teresa di Calcutta, Malala, sono alcuni dei personaggi ritratti attraverso diversi linguaggi artistici: teatro, danza, figure, immagini audiovisive e musica".

Il ritmo, il gesto e l’originalità del teatro dei piedi si uniscono in questa occasione alla danza. "È nato nel 2022 grazie a un contributo europeo spagnolo – spiega l’artista forlimpopolese – e lo abbiamo già proposto sia in Spagna che in Portogallo. Adesso lo porteremo in un festival in Tunisia e probabilmente in Cina". Lo spettacolo si inserisce nel progetto ‘Pari Opportunità per un’Opportuna Parità’ promosso dal Comune di Forlimpopoli. L’ingresso è libero.

Matteo Bondi