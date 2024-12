Le immagini dell’alluvione negli scatti di Silvia Camporesi

Domani alle 18 a Modigliana, nella sala Bernabei in piazza Matteotti, sarà presentato il libro ‘Romagna sfigurata’, progetto vincitore del bando Strategia fotografia 2023, proposto dall’associazione ‘Nuova Civiltà delle Macchine’. Si tratta del racconto fotografico di Silvia Camporesi su alcune delle 81.000 frane post alluvionali, mappate nei territori compresi fra Rimini e Bologna, non a caso presentato nel paese simbolo del disastro, col territorio più martoriato con quasi 7 mila frane e 101 km di strade dissestate.

Sono previsti gli interventi del sindaco Jader Dardi, dell’assessora alla cultura Sabrina Samorì e dell’ideatore del progetto Sauro Turroni. L’autrice e Turroni per sei mesi hanno viaggiato nei territori dei Comuni colpiti, per fotografare questi ‘paesaggi del frattempo’, luoghi fragili in parte andati distrutti, il cui movimento ha coinvolto case, strade, ponti, coltivazioni, modificando profondamente il volto della Romagna.

"Con immagini intense e poetiche – spiega Dardi – Camporesi invita a riflettere sul rapporto tra uomo e natura, sull’impatto delle nostre azioni e sulla forza del paesaggio di trasformarsi, anche nelle sue ferite. Il fotolibro è quindi un’opera che parla non solo di distruzione, ma anche di possibilità di rinascita, trasformando il dolore in memoria e la memoria in consapevolezza".

Quindi oltre all’impatto visivo straziante, nel racconto si respira anche la voglia di riprendersi ciò che è andato perduto, affidata alla ricostruzione. "‘Romagna sfigurata’ racconta molta parte di Modigliana che Silvia Camporesi ha documentato con la sua macchina fotografica, percorrendo le frane che hanno devastato il nostro territorio dopo gli eventi del maggio 2023 – conclude il sindaco di Modigliana Jader Dardi – e mi fa piacere poter ospitare la presentazione qui a Modigliana in cui le foto sono diventate il simbolo di un territorio sfigurato, ma pronto a rialzarsi e reagire alle calamità". Giancarlo Aulizio