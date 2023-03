Le imprenditrici sono stabili, altrove calano

Sono stabili le imprese condotte da donne a Forlì-Cesena, una tendenza migliore rispetto alla diminuzione a livello nazionale e regionale. In base ai dati della Camera di commercio della Romagna, l’andamento nel corso del 2022 è di -0,1%. Al 31 dicembre 2022 in provincia di Forlì-Cesena si contano 7 mila 582 imprese femminili attive, che costituiscono il 20,8% del totale delle imprese attive (21,4% in Emilia-Romagna e 22,8% in Italia). Nel confronto con il 31 dicembre 2021 si riscontra una sostanziale stabilità delle imprese femminili (-0,1%), mentre si registra una lieve variazione negativa a livello regionale (-0,4%) e nazionale (-0,4%); nello specifico, questa segue l’incremento che vi era stato nel 2021 (sul 2020), riprendendo il trend che ha caratterizzato gli ultimi dieci anni, durante i quali si sono succeduti cali o fasi di stabilità. Rispetto al 31 dicembre 2021 si registrano incrementi in quattro dei principali settori economici: +1,4% nei servizi, +3,2% nell’Immobiliare, +2,8% nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e +5,4% nel settore noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese; in diminuzione, invece, il commercio (-1,5%), l’agricoltura, del 2,1%, e l’alloggio e ristorazione, del 1,7%, mentre rimane sostanzialmente stabile l’industria manifatturiera (+0,2%). I comuni del Forlivese con la più alta incidenza percentuale delle imprese femminili risultano Santa Sofia (28,8%), Rocca San Casciano (24,7%), Forlimpopoli (23,9%), Modigliana (23,5%), Premilcuore (22,9%), Castrocaro Terme e Terra del Sole (22,6%) e Galeata (22,2%).