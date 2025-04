Le istituzioni chiariscano: chi darà aiuto?

"Uno scenario con perdite significative fino al 2026". I "problemi" legati all’"aumento dei prezzi", i "costi emergenti". Un "contesto di difficoltà". La "sfida" di "rendere sostenibile" la "crescita" dell’istituto da un punto di vista scentifico, dal momento che "non possiamo accedere agli aiuti che lo Stato dà agli ospedali pubblici". La prima frase, la più schietta, la scrive l’Irst nel proprio piano triennale: non a caso, forse, ieri è sparita dal web. Le successive fanno parte del testo che, nei giorni scorsi, il presidente dell’Irst Fabrizio Miserocchi aveva mandato in risposta alle domande del Carlino.

A fronte di "perdite significative", nessuno può pensare che il fattore decisivo per rendere "sostenibile" (citazione di Miserocchi) la meritoria attività dell’istituto di ricerca e cura sui tumori siano eredità, donazioni private, 5 per mille. Questo è accaduto nel 2023. Di fronte a tutto ciò, contano relativamente perfino l’ingente patrimonio e l’assenza di debiti.

La domanda è la stessa della prima pagina di ieri: chi paga? Per l’Irst è un titolo "allarmistico". Per il Carlino è una richiesta alle istituzioni: chi si assume in maniera strutturale – non ‘una tantum’ – la responsabilità dei problemi che l’Irst stessa solleva? Se ne parli in maniera trasparente, col fine di salvare i servizi. Il contrario sarebbe inaccettabile.

Marco Bilancioni