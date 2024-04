Le lettere fra Pirandello e Marta Abba in scena

Al Teatro Comunale di Predappio andrà in scena oggi alle 21, lo spettacolo ‘Non domandarmi di me, Marta mia’ di Katia Ippaso e interpretato da Elena Arvigo con la regia di Arturo Armone Caruso. La storia è ispirata dallo scambio di lettere fra Luigi Pirandello e l’attrice Marta Abba in un sodalizio umano e artistico e, in mezzo a loro, intervengono anche personaggi femminili dalla forte carica emozionale. Sono gli anni Trenta a New York, una città di notte, in movimento, fra foto in bianco e nero e nuvole che si addensano.

La camera d’albergo di Marta Abba presenta inquadrature che seguono la musica, poi dall’ombra emerge l’attrice Marta Abba, bellissima, giovane, coi capelli ricci e fulvi. La bocca ha un atteggiamento doloroso, ma appena ride tutto diventa luminoso. Nello stesso personaggio si unisce l’amarezza e la gioia, il personaggio e la maschera. Ma, in realtà, chi è che parla? Pirandello lo fa attraverso Marta Abba e Marta Abba attraverso Pirandello. Il tutto attraverso una corrispondenza da cui emerge l’emozione e il doloroso rapporto fra i due verso una irrimediabile perdita.

Pirandello e Marta Abba si allontanano nella gelida notte fra la vita e la morte verso una enorme catastrofe avvertita anche dallo stesso Pirandello. Biglietteria: intero 20 euro, ridotto 15 (under 25, over 65, universitari, residenti Comune di Predappio, Soci Teatro delle Forchette e FoEmozioni).

r.r.