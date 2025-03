Le macchine della vita. Donazione all’ospedale

Una generosa donazione potenzia il reparto di Anatomia Patologica dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, rafforzando le sue capacità diagnostiche. Grazie a un contributo di 25mila euro da parte dell’Associazione Italiana Emoglobinuria Paraossistica Notturna (Aiepn), il laboratorio potrà contare su tre nuove apparecchiature per l’analisi dei campioni biologici. "La tragica alluvione del 2023, che ha colpito la Romagna, ci ha spinto a sostenere il territorio e la sua popolazione – racconta Sergio Ferini Strambi presidente dell’ente non-profit –. La donazione intende ricordare tutte le vittime del diluvio e anche Pier Paolo Padovan, prematuramente scomparso nel 2019 a Ferrara a causa dell’Emoglobinuria Paraossistica Notturna (Epn). L’associazione dal 2010 è impegnata a sostenere le famiglie e i malati che affrontano ogni giorno le sfide di questa patologia ematologica rarissima: si stima che in Italia siano solo 500 le persone colpite. L’ultima sfida che stiamo portando avanti è quella di creare una stanza in tutti i pronto soccorso del Paese per tutelare questi pazienti. Stiamo dialogando su questo tema anche con i referenti forlivesi".

A guidare il reparto di Anatomia Patologica è Matteo Costantini, direttore dal 2024 ma con molti anni di attività alle spalle nell’ospedale cittadino: "Grazie a questa donazione abbiamo potuto acquisire tre strumenti: una centrifuga che migliora la gestione del materiale liquido biologico – spiega il primario –; una cito-centrifuga capace di concentrare le cellule in sospensione e permettere una lettura più precisa del vetrino; infine, un coloratore automatico che consente di analizzare gli esami estemporanei inviati dai chirurghi durante gli interventi. Il nostro lavoro aiuta i colleghi di calibrare l’operazione in modo che sia più o meno demolitiva. Questo strumento ci aiuta anche a standardizzare i preparati e avere una colorazione più uniforme rispetto a quelle fatte a mano".

Alla cerimonia di consegna dei macchinari era presente anche l’ematologo Lucio Luzzatto, co-fondatore di Aiepn, che ha spiegato l’eziologia dell’Emoglobinuria Paraossistica Notturna e sottolineato come, grazie a decenni di ricerca, le attuali terapie permettano ai pazienti di raggiungere una buona qualità di vita. "L’Anatomia Patologica – conclude Francesco Sintoni, direttore sanitario dell’ospedale Morgagni-Pierantoni – è un servizio essenziale, ma che raramente va sotto i riflettori. Grazie al lavoro dei patologi e dei tecnici si può fare diagnosi e mettere a punto le cure. È il cuore dell’attività dell’ospedale. La donazione va a completare la dotazione di strumentazioni del laboratorio e renderà più efficiente il servizio, con una ricaduta importante sulla salute della popolazione".

Valentina Paiano