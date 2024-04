Le ’Meraviglie’ del carnevale: circensi, maghi e giocolieri

Domani dalle 15 arriva in piazza Saffi il ’Carnevale delle Meraviglie’. L’evento, promosso dal Comune di Forlì in collaborazione con ’Spettacoli Eventi’ e ’Radio Bruno’, inizialmente programmato per l’11 febbraio e poi posticipato causa maltempo.

Sono previste otto postazioni fisse, con artisti di strada, circensi, maghi, giocolieri e cinque parate itineranti con trampolieri, animali fantastici e personaggi dei cartoni animati.

"Non mancheranno le sorprese e la musica di Radio Bruno. Sarà un Carnevale pensato per i più piccoli ma con il coinvolgimento di tutti – dichiara l’assessore Cintorino –. Purtroppo abbiamo dovuto posticipare l’evento per ragioni legate al maltempo ma siamo fiduciosi che quella di domani possa essere una bella giornata di festa, dedicata prima di tutto ai bambini e ai loro sogni".