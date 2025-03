Le meraviglie dietro l’angolo. Il Fai scopre i tesori nascosti

I tesori nascosti di Forlì e del suo comprensorio si svelano – insieme ad altri 750 luoghi sparsi in 400 città e paesi d’Italia – in occasione delle ormai tradizionali Giornate Fai di Primavera che si terranno sabato e domenica, con visite ad accesso gratuito tenute dai volontari, molto spesso studenti che si presentano come veri e propri ciceroni in erba. Ecco quali sono i luoghi che si potranno visitare sul territorio.

In via Maroncelli a Forlì, troviamo il palazzo Paulucci-Dall’Aste, solitamente chiuso al pubblico. Il percorso di visita conduce i visitatori attraverso il suggestivo cortile con il pozzo decorato, lo scenografico scalone monumentale e il salone, dove arredi e decorazioni raccontano secoli di storia. Il cuore della visita è la biblioteca, impreziosita dagli straordinari dipinti murali di Gino Ravaioli (1926-1929), che con il loro stile neo-rinascimentale rievocano episodi danteschi e la storia della famiglia de Calboli. Poco distante, sempre in via Maroncelli, troviamo palazzo Merlini, che risale a non oltre la metà del XVIII secolo, con l’interno decorato in stile tardo barocco. Al piano terra decorazioni di Felice Giani (1758- 1823). Entrambi i palazzi sono visitabili il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.30, dalle 14.30 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17).

Altra meta è Pianetto di Galeata, nella valle del Bidente. Durante la giornata di sabato (orario: 9.30-12.30, 14.30-17.30) si sveleranno alcuni luoghi meno noti del borgo rinascimentale di Pianetto e del museo civico ‘Domenico Mambrini’, allestito nel Convento dei Padri Minori, in particolare della sua ‘Sala delle Meraviglie’: una sorta di wunderkammer con oggetti eterogenei e curiosi (ceramiche, argenterie, reliquari, armi, tessuti, oggetti etnografici), per condurre poi i visitatori fino agli ambienti sotterranei del convento, alla scoperta di misteriosi passaggi e antiche leggende. La visita continuerà nella splendida chiesa di Santa Maria dei Miracoli.

A Predappio, invece, i visitatori saranno condotti alla scoperta della ex fabbrica Caproni, l’ ‘Aeronautica Predappio’ voluta da Benito Mussolini all’inizio degli anni Trenta: nonostante l’entrata in guerra dell’Italia, però, la produzione diminuì e la fabbrica venne chiusa. Oggi l’unica parte della fabbrica ad essere utilizzata è uno dei due tunnel scavati nella collina antistante, che è sede del Progetto Ciclope dell’Alma Mater di Bologna: proprio questi ambienti saranno eccezionalmente visitabili nella giornata di sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 (ultimo ingresso un’ora prima). Le visite non richiedono prenotazione, informazioni dettagliate su fondoambiente.it.