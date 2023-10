"Le mie canzoni per ’I leoni di Sicilia’ in tv"

Chi ha amato il best seller di Stefania Auci non potrà non apprezzare anche la serie tratta dal romanzo ‘I leoni di Sicilia’. La celeberrima saga della famiglia Florio, infatti, è appena sbarcata su Disney + con i suoi primi quattro episodi (i restanti arriveranno dal 1° novembre), pronta ad emozionare il pubblico anche grazie alla sua colonna sonora che include diversi brani scritti e interpretati dalla cantautrice Marianne Mirage, pseudonimo della forlivese Giovanna Gardelli.

Marianne, lei non è nuova alla collaborazione con il regista Paolo Genovese, infatti ha cantato lei il brano principale del film ‘The Place’.

"Sono molto contenta che Paolo sia affidato ancora una volta a me, ritenendo che fossi quella giusta per realizzare i pezzi aggiuntivi che ho composto con il produttore Marquis e che vanno a sommarsi alla colonna sonora di Maurizio Filardo".

Quali sono le scene accompagnate dai suoi brani?

"I miei pezzi sono disseminati in diversi episodi, ma molti sono concentrati nel terzo, in cui si parla della nascita dell’amore tra Gloria e Vincenzo Florio. Sono brani molto intensi e commoventi che accompagnano nei momenti cruciali della loro conoscenza".

Quando li ha scritti aveva già visto la serie?

"Sì, l’avevo vista tutta e guardandola avevo pianto moltissimo, immedesimandomi in quella storia cruda, di rivalsa, fatta di sentimenti a tinte forti. È stato molto stimolante scrivere le canzoni".

Il regista Genovese le aveva dato delle dritte?

"Mi aveva spiegato con precisione in quali punti della serie voleva concentrare l’emozione e mi ha consigliato di pensare alla mia voce come un personaggio che, in qualche modo, racconta la storia dei protagonisti della serie. Così ho fatto: la mia canzone è un po’ come una voce fuoricampo".

Tutte le sue canzoni sono in inglese. Perché questa scelta?

"Perché è una serie che sarà vista in tanti Paesi diversi. Paolo ha preferito scegliere una cantautrice italiana che cantasse in inglese. Un altro pezzo, quello che funge da trailer, è interpretato da Laura Pausini, la cantante italiana più conosciuta all’estero, perché la volontà è proprio quella di portare l’Italia nel mondo".

La serie è stata presentata alla Festa del cinema di Roma, ha avuto modo di vedere la prima in sala?

"Sì, è stata un’emozione unica, più del red carpet. Stare lì, seduta sulla poltrona del cinema e sentire la propria voce montata sulle scene è pazzesco. Vicino a me era seduta una donna che, a un certo punto, si è commossa e a quel punto non ho potuto fare a meno di commuovermi anch’io. Ora sono impaziente di vedere ‘I leoni di Sicilia’ girare il mondo, vedendo fino a dove riuscirà ad arrivare".

Sofia Nardi