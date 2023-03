Le migliori bariste Premiate tre donne "È un lavoro speciale"

Volti emozionati, sorrisi, mani che tremano un po’. È tutto al femminile il podio delle tre bariste più votate in città che ieri, nella sede di Confcommercio, hanno ricevuto le targhe del Resto del Carlino e i premi degli sponsor.

Sul terzo gradino c’è Patrizia Scavone, del bar ‘Senza tempo’ di Meldola. A lei Confcommercio Fipe regala, oltre a una confezione di Sangiovese del territorio e a due biglietti per visitare la mostra ‘L’arte della moda’ allestita al San Domenico dal 18 marzo, una cena per due all’Osteria del Mercato di piazza Cavour. Estados Cafè, invece, offre delle box speciali contenenti tutto l’occorrente per preparare ottime bevande salutari: all’interno sono contenuti diversi gusti di tisana e di caffè e alcuni prodotti realizzati in collaborazione con la facoltà di Farmacologia dell’Università di Bologna: si tratta delle caramelle alla vitamina D e del cioccolato ‘Fe.Ver’, ovvero una tavoletta realizzata da Gardini, addizionate di ferro e magnesio. "In una piccola cittadina come Meldola – ha commentato Patrizia – nel bar si forma una sorta di famiglia e si diventa partecipi delle vicende di vita dei clienti, fornendo un servizio che va oltre alla tazzina da caffè, ma che diventa un’occasione di compagnia reciproca e confronto. Io faccio questo lavoro sin da quando ero una ragazzina, sognando di poter, un giorno, aprire un locale mio: il bar ‘Senza tempo’, per me, è la realizzazione di quel sogno".

Al secondo posto, con pochissimo distacco dal primo, c’è la giovane barista Sara Pruni, che lavora dietro al bancone di Roby & Roy, di Villanova. Per lei, oltre alla box di Estados, ai biglietti per la mostra e alle bottiglie di vino, c’è una cena per due da Scarpina offerta da Confcommercio. "Faccio questo lavoro da un anno e mezzo – spiega Sara –, ed è proprio la professione che volevo fare. Sono partita da zero poi, grazie ai miei titolari, ho imparato tutto ciò che so fare oggi. Tanto altro imparerò ancora, perché questo è un mestiere in continua evoluzione, dove è importante tenersi aggiornati su tutto, dalla cura del cliente fino ad arrivare a nuove offerte in caffetteria o nel reparto cocktail. Alzarsi presto la mattina? Non è facile, ma sono ripagata dalla consapevolezza di offrire una coccola a chi passa da noi di prima mattina".

Il primo posto, infine, è toccato a Michela Bertaccini del bar pasticceria Amadori di viale dell’Appennino. Per lei Confcommercio ha pensato a una cena al ristorante Panoramico (oltre al vino e ai biglietti per ‘L’arte della moda’), mentre Estados ha voluto aggiungere alla sua box anche una macchina per fare il caffè a casa. "Ho cominciato a fare questo lavoro solo quattro anni fa, dopo esperienze in settori completamente diversi: in precedenza o lavorato nel settore dei divani e poi in un’edicola. Mai avrei pensato di imparare una professione così diversa, invece, grazie ai miei titolari e ai miei colleghi, ho fatto tanti passi avanti. Per i tanti voti che sono arrivati devo ringraziare i nostri clienti, molti dei quali sono abituali, che hanno saputo apprezzare l’energia della nostra bella squadra: se vieni da noi una volta è inevitabile che poi venga voglia di tornare di nuovo. Tanti hanno saputo del ‘miglior barista’ attraverso i social network: anche questi, oggi, sono importanti".

Sofia Nardi