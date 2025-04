"Le nostre bellezze in una mappa"

"I turisti arrivano soprattutto per visitare il museo o per le eccellenze mediche – racconta Emil Mingozzi, 34 anni, co-titolare del ristorante L’Amorosina, a due passi dal San Domenico –. Abbiamo dottori che vengono a gustare i nostri piatti e consigliano il locale ai loro pazienti". L’osteria ha aperto nel 2021, portando avanti anche in centro la tradizione culinaria della storica trattoria L’Amorosa di via Ravegnana. "Per invogliare i visitatori a scoprire le altre bellezze – prosegue –, abbiamo realizzato una mappa con i principali monumenti, disponibile su richiesta alla cassa". Nella cartina è presente anche un Qr-code che permette di visualizzare i luoghi di interesse e le rispettive distanze tramite Google Maps.