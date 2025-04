Le note di Ekaterina Chebotareva

Nuovo appuntamento, questa sera alle 21 alla Sala Sangiorgi (corso Garibaldi 98) con la rassegna pianistica ‘Guido Agosti – Gala Music Festival’, organizzata dall’associazione Forlì Cultura con la direzione artistica di Nicolò Giuliano Tuccia e Diego Melfi. Protagonista sarà la pianista di origine russa Ekaterina Chebotareva, allieva del maestro Boris Petrushansky, vincitrice di numerosi internazionali. Chebotareva incarna l’eccellenza pianistica con un virtuosismo eccezionale e una sensibilità interpretativa profonda, capace di trasformare ogni esecuzione in un viaggio poetico e coinvolgente. Nel corso della serata saranno eseguiti brani di Beethoven, Rachmaninov, Debussy, Stravinnsky-agosti. L’iniziativa è organizzata in partnership con il liceo artistico e musicale Canova. Le serate sono a offerta libera e parte del ricavato sarà devoluto per il service ‘Con il cuore a Betlemme’ promosso dai Lions.