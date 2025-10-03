Le note di Forlì Antiqua con ’Spazi d’organo’

Si terrà il prossimo mercoledì 8 ottobre alle 20.30 alla Chiesa del Carmine il primo dei tre appuntamenti di ‘Spazi d’organo’, rassegna autunnale proposta dall’associazione Forlì Antiqua come contrappunto al già consolidato programma primaverile ‘Organi Callido a Forlì’. "Il titolo del ciclo di incontri, che espande l’offerta rispetto agli eventi della scorsa primavera – spiega Giulia Ricci, organista e presidente di Forlì Antiqua –, allude agli spazi della città che custodiscono organi di pregio, e alla nostra volontà di aprirli ad un pubblico più ampio tramite esperienze multidisciplinari".

Oltre all’evento di mercoledì ‘Galanteria’, in cui si esibiranno il violinista Luca Giardini e Filippo Pantieri al clavicembalo su musiche di Mozart, Boccherini e del forlivese Cirri, il programma prevede altri due appuntamenti, con ingresso ad offerta libera. "La rassegna si concentra sull’organo di Angelo Fabbri della chiesa del Carmine, solo parzialmente utilizzabile a causa di una stecca del registro rotta, che necessita quindi di una manutenzione straordinaria – prosegue Ricci –. Lo scopo è proprio finanziare l’intervento, per godere di questo strumento già nel 2026". Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 31 ottobre alle 20.30 alla Chiesa della Santissima Trinità, quando l’organista Simone Vebber accompagnerà la performance live dell’artista forlivese Andrea Mario Bert per la mostra ‘Il custode della ragione’, in una serata in cui don Nino Nicotra esporrà il capo di san Mercuriale.

L’ultimo incontro, ‘L’organo fra liturgia e concertismo’, si terrà giovedì 20 novembre alle 20.30 alla Chiesa di Sant’Antonio Abbate in Ravaldino, dove Marco Ruggeri suonerà l’organo di Alessio Verati sulle musiche di Scarlatti, Bohm e Morandi.

"La diocesi è lieta di sostenere questa rassegna – afferma il vicario generale della diocesi di Forlì-Bertinoro, don Enrico Casadei Garofani –. Queste raccolte fondi ci aiutano a tenere in buono stato degli strumenti preziosi come quelli custoditi a Forlì". "La Bcc sostiene e tiene al bene del territorio – gli fa eco Gianni Lombardi, vicepresidente della Bcc ravennate, forlivese e imolese – perché è importante mantenere un occhio al passato. Ringrazio Giulia Ricci, una ragazza nata a Forlì, con una carriera brillante che l’ha portata ad esibirsi a livello europeo, ma che si ricorda del suo territorio e torna qui per valorizzarlo".

"Forlì Antiqua è un’associazione esemplare – conclude il vicesindaco Vincenzo Bongiorno –: è partita da zero, ma ha acquisito esperienza raggiungendo un livello di maturazione tale da qualificarsi nel bando comunale che adesso assegna 5mila euro l’anno al progetto, puntando proprio sulla condivisione del gesto artistico e dell’incontro, per allontanarsi dall’individualismo in cui oggi, anche a causa dei nostri dispositivi, siamo così concentrati".

Sofia Vegezzi