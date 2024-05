‘Le nozze di Figaro’ al Testori

Al Teatro Testori di Forlì andrà in scena alle 20,30, ‘Le nozze di Figaro – Mettiamoci all’opera!’ interpretato da Gianandrea Navacchia (Figaro); Bianca Tomaselli; Angie Paganelli; Daniel Sanchini; Camilla Pacchierini; Gabriele Fiorio e Francesca Tisano (narratrice). La direzione musicale è di Jacopo Rivani, adattamento e regia di Andrea Farì e Ilaria Mazzotti. L’Accademia InArte porta in scena ‘Le Nozze di Figaro’, un adattamento di Wolfgang Amadeus Mozart, all’interno del progetto ‘Mettiamoci all’Opera!’ con accorgimenti brillanti per il pubblico più giovane.

Dopo ‘Il Barbiere di Siviglia’ dello scorso anno, visto che questo genere musicale rischia di scomparire, l’idea è quella di rendere questa arte ancora piena di linfa permettendo ai giovanissimi di avvicinarsi all’opera in cui sono presenti: bel canto, scene, narrazione, costumi. Uno spettacolo perciò completo.

Saranno presenti accorgimenti brillanti e un personaggio che collega le scene rendendo ancor più fruibile l’opera per far conoscere ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie il testo e i personaggi. La prenotazione è obbligatoria: 0543.72245; 375.8349548 o scrivendo a progetti.teatrotestori@elsinor.net.

r.r.