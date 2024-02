Le nuove leve degli assistenti civici. C’è anche un 37enne ipovedente

Il loro compito è quello di presenziare a feste ed eventi, vigilare sul decoro urbano, fungere da presidio sulla sicurezza delle vie cittadine e molto altro ancora: una serie varia di mansioni che si può riassumere in ‘dare una mano là dove c’è bisogno’. Stiamo parlando degli assistenti civici volontari che, a Forlì, oggi sono circa una quarantina: nove in più rispetto a poche ore fa, visto che le nuove leve che hanno appena concluso il corso obbligatorio per entrare in servizio hanno ricevuto l’attestato proprio ieri, durante una cerimonia in municipio.

"Il numero – tiene a precisare il loro veterano, Vanni Ravaglioli – è indicativo, dato che tutti danno la disponibilità in base al loro tempo libero e alle loro forze" e, dato che molti sono nonni (qualcuno anche bisnonno), c’è chi si ritira: "Capita che qualcuno abbia problemi di salute – spiega Ravaglioli –, oppure che mutino gli equilibri familiari e che quindi si scelga di uscire dal gruppo. Per questo siamo sempre alla ricerca di uomini e donne di buona volontà che abbiano voglia di unirsi a noi".

Disporre di nove persone in più, ora, significauna vera boccata di aria fresca, se si considerano le molte occasioni che stanno coinvolgendo ultimamente gli assistenti, ma anche le diverse situazioni critiche che riguardano in particolare il centro cittadino e che richiedono sempre nuovi occhi.

Ma ecco chi sono i neo-assoldati nelle fila dei volontari: Giuseppina Astorino, Italia Biancheteli, Antonio Di Pilato, Massimo Gasperini, Patrizia Landi, Antonella Neri, Sergio Neri, Marco Silvani e Marco Lijoi.

Quest’ultimo è il più giovane tra i nuovi arrivati (e probabilmente anche il più giovane in assoluto), infatti Marco Lijoi ha solo 37 anni, molti meno rispetto alla media degli assistenti civici. Questo, però, non è certo il suo unico primato, infatti Marco dal 2021 è anche membro del comitato di quartiere Musicisti-Grandi Italiani e campione di nuoto paralimpico.

La sua è una storia che non lascia indifferenti: a causa di una rara forma di albinismo oculare, è nato con un deficit visivo particolarmente severo, tanto che vedeva appena un decimo da entrambi gli occhi. Non solo: quando aveva solo quattro anni è stato abbandonato dai genitori e affidato ad un istituto fino a quando non è stato adottato dalla famiglia Lloy che viveva in un paesino in provincia di Catanzaro. Quando il suo problema di vista si è aggravato, nel 2009, gli è stato asportato l’occhio sinistro, poi sostituito da una protesi oculare. A portarlo in Emilia-Romagna (prima a Bologna, poi a Forlì, dove vive da ormai un quindicennio) è stato il lavoro: un’avventura nella quale si è lanciato da solo, senza aiuti e senza certezze, un po’ come un tuffatore che si butta dal trampolino. Oggi Marco ha un impiego in Regione, una professione che fa convivere con i suoi molti altri impegni nel campo del volontariato e con quelli familiari, infatti Marco è sposato con Elisa con la quale ha avuto due bambini, Aurora e Nicholas. Ad aggiungere un tocco di magia in più a una storia che, tra dolori e gioie, si mostra già così del tutto degna di una buona sceneggiatura, ecco un tocco in più: Marco ha imparato a nuotare nel 2020, appena un anno prima di disputare la sua prima gara ai campionati paralimpici. "La sua energia – chiosa Ravaglioli – senz’altro sarà uno stimolo per tutti".

Chi volesse unirsi al gruppo può farlo contattando il numero 335.1723543: al raggiungimento di una quota minima di partecipanti partirà un nuovo corso propedeutico al servizio vero e proprio.