Le opere di Bertoni alla Michelacci

Alla Galleria Michelacci in via Cavour 60 a Meldola è stata inaugurata la mostra ’…Andiamo?’ dedicata alle recenti opere di Antonio Bertoni, a cura di Aldo Savini. L’artista faentino, classe 1999, si è diplomato al liceo Artistico di Forlì e sta frequentando l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Pittore figurativo, utilizza il nero per comporre opere, dedicate esclusivamente alla figura umana, rispettose e consapevoli della grande tradizione dell’arte figurativa per rimanere ancorato a una originaria vocazione umanistica dell’arte. La mostra è visitabile fino al 7 gennaio, sabato e domenica, dalle 16,30 alle 19,30.