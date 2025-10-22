Le opere di Grota conquistano Predappio Alta

"Non mi aspettavo tanta gente durante i primi due giorni della mia mostra a Predappio Alta dal titolo ‘Nostalgia’: un viaggio nei ricordi, luoghi e storie raccontate nei dipinti esposti, presso le cantine del ristorante La Vecia Cantena dla Prè". E’ molto soddisfatto e commosso il pittore Franco Gianelli, in arte Grota, per il grande successo inaspettato.

L’inaugurazione della mostra, alla presenza del sindaco di Predappio Roberto Canali e del professore Luigi Impieri, era programmata nei locali della cantina Zoli, ma vista la grande affluenza di pubblico, è stata spostata in piazza Cavour, il cuore dell’antico borgo della Pré. Racconta ancora il pittore Grota: "Nella giornata di domenica, fra i visitatori, è arrivato anche il vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, che è rimasto molto entusiasta delle mie opere". Aggiunge Grota: "Di solito alle mie mostre io non parlo e neppure faccio da guida, ma col vescovo ho iniziato a parlare, mentre lo conducevo lungo le opere e non finivo più, perché era molto attento e ascoltava con grande interesse. La cosa mi ha fatto molto piacere".

Con ‘Nostalgia’, inaugurata in occasione della due giorni per la Festa della Maestà (con iniziative culturali e religiose), Grota ha immortalato nei nuovi quadri storiche figure del paese e protagonisti della vita quotidiana. Fin dagli esordi come artista, il paese di Predappio Alta è stato uno dei soggetti preferiti da Grota, che ne ha dipinto i luoghi più amati e caratteristici, come la Maestà, la Rocca, lo Scalone, il Lavatoio, la Cantina, la Fontana a foggia di grappolo d’uva, il Fontanone. Ma con questa mostra si è verificata una svolta, i protagonisti sono le persone, i volti che hanno animato la comunità del paese. Persone note e meno note: la Pina della bottega, la Maria del gelato, ma anche i musicisti Dervis Cappelli e Ivano Nicolucci, il presidente del Consiglio Adone Zoli.

Figure che riaffiorano dalle memorie d’infanzia del pittore e attraverso di loro si ricostruisce la storia passata e recente del borgo. E per l’occasione è stato stampato un ‘fotolibro’ che raccoglie, oltre i dipinti, anche la storia personale di chi è rappresentato. La mostra, ad ingresso libero, resterà aperta fino a metà novembre tutti i giorni, tranne il mercoledì, negli orari di apertura del ristorante. L’incasso della vendita del catalogo sarà destinato alla manutenzione del piccolo Santuario della Maestà, che conserva fra l’altro una Madonna con Bambino del XV secolo.