Le opere di Idilio Galeotti tornano in mostra nella sua Modigliana

"Sono molto felice di poter annunciare che dopo oltre un anno in Germania, le mie opere sono rientrate in Italia e verranno esposte a Modigliana – dice l’artista Idilio Galeotti (nella foto), presidente dell’associazione ‘Ics Fectori Art’, in una nota dei giorni scorsi –, in una mostra dal titolo ‘Anime parallele’ che si terrà dal 9 novembre al 1° dicembre nell’ex chiesa San Rocco, in piazza Pretorio".

Apre quindi domani la mostra di Galeotti, visitabile sabato e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, oppure su prenotazione al 335.5862851. L’inaugurazione della mostra si terrà domattina alle 11 e sarà introdotta dal curatore Vittorio Spampinato, creatore di eventi nel campo delle arti, della letteratura e filosofia. Nella mostra sarà visibile anche il video ‘The Vojager’ del figlio Nicolas Galeotti.

La mostra, che ha il patrocinio del Comune di Modigliana e dell’Accademia degli Incamminati, affronta temi di valenza sociale, quali l’ambiente in cui viviamo, la difficoltà di comunicazione in un mondo che corre velocemente, dimenticando l’importanza della persona, dell’Io, ma le opere in mostra inviano messaggi positivi, attraverso la poesia, la creatività e l’esigenza di migliorare noi stessi, nella nostra interiorità e nelle relazioni sociali collettive.

Sono trenta le opere esposte tra sculture in terracotta smaltate con colorazioni policrome, fotografie e installazioni e video, che si relazionano nello spazio espositivo, creando un’atmosfera di contrasti e attrazioni, dalla forte valenza poetica.

Giancarlo Aulizio