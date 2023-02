Le opere di Nanni al supermercato Andar per mostre, facendo spesa

Fare la spesa e nello stesso tempo ammirare opere d’arte: questo è l’obiettivo scelto dal SUPErmercato Crai Extra di via Balzella a Forlì. Fino a domenica 26 febbraio sono esposte nel supermercato 22 opere del pittore forlivese Maurizio Nanni (foto). L’originalità dell’iniziativa è stata molto apprezzata dai clienti del Crai che si sono fermati ad osservare i dipinti e a chiedere all’artista spiegazioni sui temi e stili delle opere. Un modo, questo, per avvicinarsi in modo non convenzionale al mondo dell’arte e nello stesso tempo aprire una porta ad una forma culturale spesso lasciata nell’ombra. Il linguaggio stilistico di Nanni ha rapporti stretti con l’informale e, per il pittore, dipingere è una passione che lo accompagna da sempre. Tanti i noti artisti che lo hanno ispirato e che gli hanno trasmesso scelte espressive. Fondamentale per lui sono il segno e il colore con echi che riflettono tanta emozione: un mondo visionario che lascia libera la mente dell’osservatore di addentrarsi negli spazi infiniti trasmessi dalle opere di un artista che ama la pittura e si lascia avvolgere dai suoi simboli e dai suoi misteri. Orario di visita: dalle ore 8 alle 20.

Rosanna Ricci