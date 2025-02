Le opere di Olga Bal a Firenze e poi a Roma

Da ieri e fino al 5 marzo l’artista predappiese Olga Bal (foto sotto) espone sue opere a Firenze, presso la prestigiosa Galleria Dantebus Firenze in via dello Studio, ai piedi dello storico palazzo Portinari dove nacque Beatrice di Dante. La mostra è aperta tutti i giorni, con ingresso gratuito.

L’8 marzo Olga Bal parteciperà inoltre con tre opere alla mostra ‘Donne in luce’ nel Complesso Monumentale del Pio Sodalizio dei Piceni a Roma, in piazza San Salvatore in Lauro 15. Annuncia l’artista: "Dato che molte persone del nostro territorio hanno chiesto di poter ammirare le mie opere nel forlivese, ho deciso di metterle in mostra anche a Forlì tutto il mese di maggio al bar Ottica di corso Diaz, grazie alla disponibilità del titolare, per dare possibilità alla gente di visitarle a ingresso gratuito, negli orari dell’apertura del locale".

Nata 35 anni fa in Moldavia, Olga Bal vive con due figli e lavora a Predappio da anni. "Fin da piccola – racconta l’artista – ero affascinata da spatole, pennelli, gesso e vernice, coprendo i muri di casa con opere creative. Dall’amore per l’antica tecnica di lavorazione del gesso e per l’arte moderna, nasce l’idea di abbinare le due tecniche e realizzare opere moderne con gesso in alto rilievo, e rilievo in 3D. Arriva così l’interesse di alcune gallerie nazionali e dei migliori cataloghi editoriali", come dimostrano le esposizioni di Firenze e Roma.

Fra le opere esposte a Firenze vi è anche ‘King’ (il leone). Si tratta di un gesso in rilievo su tela, con mosaico a specchio, di cui si legge nel catalogo: "Di fronte a quest’opera d’arte, si spalanca un mondo, dove antico e moderno si fondono, dove la materia diventa simbolo e lo spirito si innalza maestoso, mentre il leone si erge come custode di una sacralità universale".

Quinto Cappelli