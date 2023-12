Le opere di Pier Angelo Gentilini per aiutare una missione in Etiopia

Conoscere l’arte di Pier Angelo Gentilini significa entrare in un mondo magico in cui ogni segno ed ogni pennellata aprono le porte di un viaggio all’interno della sensibilità e dell’amore del pittore per l’arte che, in questo caso, si propone in una forma visionaria ricca di parecchi significati. Per prima cosa va sottolineato che la mostra di Pier Angelo Gentilini ‘Colori per l’Etiopia’, allestita fino al 7 gennaio 2024 all’Oratorio di San Sebastiano, a Forlì, ha come scopo non solo quello di offrire la conoscenza di un personale percorso artistico, ma anche di una forma di solidarietà.

Infatti l’intero ricavato dalla vendita delle opere sarà devoluto alla Missione di padre Raffaello Del Debole in Etiopia. Curata da Angelamaria Golfarelli, la rassegna ha come caratteristica quella di essere antologica: praticamente sono esposti quadri che partono da immagini di paesaggi reali per giungere poi all’astrazione.

Questo perché Gentilini è un artista che è stato attratto da varie correnti figurative, le ha sperimentate non limitandosi però alla curiosità ma sentendosi partecipe di un determinato ‘clima’ culturale e lasciandosi ‘travolgere’ da esperienze in cui ora il segno e ora il colore sono stati protagonisti. Gentilini sottolinea che dipinge secondo un’esigenza interiore che gli suggerisce composizioni a volte surreali in cui istintivamente stende i colori e traccia figure che nascono dalla sua immaginazione, in modo spontaneo.

Alla base di questo mondo c’è sempre il desiderio di tradurre, attraverso la magia degli effetti compositivi, tante storie che fanno parte del percorso dell’artista che abbraccia passione per l’arte e desiderio di comunicare queste emozioni agli altri.

Orari di visita: da martedì a venerdì ore 15-18; sabato e domenica: 10-12,30 e 15-18,30.

Rosanna Ricci