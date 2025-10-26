Le opere spostate: "Dal Comune solo annunci. Ritardi e spese milionarie"

La presentazione dell’allestimento temporaneo che ospiterà la collezione Verzocchi e parte delle collezioni del Novecento al San Domenico ha sollevato grandi perplessità da parte del gruppo consiliare del Pd. Dubbi che scaturiscono, non solo dalla "soluzione di carattere temporaneo, visto che la collezione verrà nuovamente smontata nel giro di un anno", ma anche dalla situazione degli altri contenitori culturali della città.

La Verzocchi è protagonista, secondo i dem, di "un vero risiko di spostamenti, allestimenti e dis-allestimenti che verrà a costare ai forlivesi somme nell’ordine di centinaia di migliaia di euro per tornare infine a fruire di un bene che, è sempre il caso di ricordarlo, era già perfettamente visitabile in partenza a palazzo Romagnoli". I dem elencano uno per uno contenitori culturali cantieri, partendo da palazzo del Merenda, "che il sindaco Zattini aveva promesso di riscattare ‘da decenni di abbandono della sinistra’. Dopo quasi sette anni, sono appena finiti i lavori appaltati dall’Amministrazione Drei mentre, gettati via a causa dei continui ritardi i fondi Pnrr, non è chiaro quando e con quali risorse potranno essere realizzati gli ulteriori stralci dei lavori, di grande entità".

Si passa poi a palazzo Romagnoli, che ospita attualmente parte della biblioteca, ma che "è destinato a rimanere vuoto, visto che nel frattempo l’Amministrazione ha smantellato le collezioni in esso contenute, pure allestite pochi anni fa e con spesa ragguardevole", tra queste, appunto, la Verzocchi. Si prende in considerazione, infine, palazzo Albertini, che sarà sede, nei piani dell’Amministrazione, della Verzocchi stessa. "È legittimo chiedersi quando mai il cantiere vedrà la conclusione. Di proroga in proroga, un intervento tutto sommato modesto, che doveva concludersi a gennaio 2023, ha ormai raggiunto la durata di oltre sei anni e non se ne vede la fine, mentre il costo a carico dei cittadini è nell’ordine di milioni di euro". Secondo i dem, mancherebbe poi il progetto culturale che verrà costruito attorno alla Verzocchi, oltre a chiarimenti sui costi di gestione "in ragione dell’isolamento della collezione dal resto del patrimonio museale, una cattedrale nel deserto". Un "caos organizzativo" mentre Forlì si prepara alla sfida della Capitale della Cultura, il cui stesso dossier della candidatura "ad oggi non risulta reperibile. Non è stato possibile verificare che fine abbiano fatto le proposte formulate da associazioni e cittadini nelle affrettate occasioni di consultazione della scorsa estate".

Per i dem, in sostanza, "da 5 anni Forlì è inondata di annunci. Ma per cambiare il volto della cultura forlivese non bastano le parole. Servono invece idee, progetti coerenti e capacità di portare a termine i lavori, tutte cose che a Forlì non si sono viste".

Matteo Bondi