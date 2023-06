Le opposizioni all’attacco "La giunta accetti il dialogo"

La maggioranza di centrodestra si ostina a non voler convocare il consiglio comunale, caso unico nelle città colpite dal maltempo e tutte le opposizioni insorgono. "È inspiegabile la volontà della presidente del consiglio comunale di Forlì, Alessandra Ascari Raccagni, di negare la convocazione di un’assemblea relativa all’alluvione che ha interessato l’intero territorio forlivese ormai un mese fa", scrivono Pd, Forlì e Co. e Movimento 5 Stelle, che ricordano che nei capoluoghi vicini i rappresentanti della popolazione si sono riuniti più volte: a Cesena il 25 maggio, a Ravenna il 31 maggio ed il 13 giugno, l’assemblea legislativa regionale è stata convocata quattro volte, mentre a Forlì "i consigli previsti in calendario il 29 maggio e il 12 giugno sono stati annullati".

Nei giorni dell’emergenza era scontato che le priorità fossero altre. "Se è comprensibile che non si sia svolta la seduta consiliare nella fase di piena emergenza – sottolineano i gruppi di opposizione – , non è invece rispondente a esigenze istituzionali che a distanza di un mese non sia ancora stata convocata la massima assise cittadina per consentire alle forze politiche di confrontarsi sulla situazione in atto e sulle iniziative e misure per fronteggiarla".

Il 7 giugno a firma dei consiglieri Pd, M5S e Forlì e Co., è stata perciò presentata un’istanza per la convocazione di un consiglio comunale straordinario che, per legge e regolamento, deve tenersi nei venti giorni successivi.

"Apprendiamo la volontà della presidente e dell’amministrazione di non dare corso alla richiesta – sostengono Pd, M5S e Forlì e Co. –, un atto ostile al dialogo e al confronto, che si spiega solamente con la volontà di non affrontare le innegabili criticità che ci sono state nella gestione dell’emergenza e nelle fasi immediatamente successive, che hanno portato numerosi cittadini a manifestare pubblicamente il loro disagio. Nonostante l’evocazione sulla stampa di ’Stati generali della ricostruzione’, la realtà è che, a un mese dall’alluvione, l’amministrazione non ha ancora nemmeno organizzato incontri informativi aperti ai cittadini, né nelle sedi istituzionali né con assemblee nei quartieri. Il sindaco non ha mai relazionato alla città sui fatti accaduti, le azioni adottate, i problemi ancora in campo e gli strumenti e le tempistiche con cui risolverli, cosa che ha contribuito ad alimentare nei forlivesi confusione e senso di abbandono".

Se il centrodestra alla guida della città insistesse nel negare la convocazione del consiglio comunale, "sottraendo ai forlivesi anche questo spazio di confronto e venendo meno a un preciso obbligo istituzionale – concludono le opposizioni – ci rivolgeremo al Prefetto affinché proceda alla convocazione".