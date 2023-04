’La matematica della realtà: le origini del calcolo differenziale’: questo il titolo dell’incontro proposto dall’associazione Nuova civiltà della Macchine, con il divulgatore scientifico Oriano Spazzoli, oggi alle 18 nella sede di via Valverde 15. Gli incontri sono indirizzati in modo primario ai soci ma sono aperti a tutta la cittadinanza. Oltre alla presenza diretta sarà possibile seguire gli incontri anche in streaming attraverso il canale youtube dell’associazione Nuova Civiltà delle Macchine.

Per informazioni:

[email protected]; telefono 335.6372677.