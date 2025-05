Le partite che il Ridolfi deve sbloccare

Nel medio-breve periodo la situazione dell’aeroporto "non cambierà". Lo hanno detto i sindacati dopo un incontro con la società di gestione F.A. La buona notizia è che non si parla di collasso (il governatore de Pascale si era espresso in autunno sul Ridolfi in termini positivi ma schietti: "Non deve morire"). La cattiva è che, pur con "segnali positivi", non si vede la svolta che trasformi lo scalo nel volàno che può e deve essere. Vero, c’è la manutenzione da consolidare. E la visita di Carlo III ha confermato le tante potenzialità. Ma lo stallo rimanda ai numerosi tavoli aperti: con la Regione, con il fondo d’investimento che si era detto interessato all’acquisto. Pubblico o privato: chi segna il gol che sblocca la partita?