Le persecuzioni razziali spiegate ai ragazzi

Abbiamo avuto l’occasione davvero originale di approfondire la storia delle persecuzioni degli ebrei italiani non tramite la solita lezione frontale o con delle slide, ma sottoforma del gioco ’SheManonèungioco’ ideato dal prof Alberto Gagliardo con la collaborazione del liceo artistico Antonio Canova. Il prof Gagliardo è membro del comitato scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza di Forlì-Cesena e con pazienza e la passione ci ha presentato, nell’ambito della Settimana della Memoria, l’argomento delle persecuzioni razziali dal 1938 al 1945. L’utilizzo di un gioco in scatola, tipo gioco dell’oca misto a Monopoli, è una modalità sicuramente più accattivante e più semplice per carpire il nostro interesse: pian piano ci ha permesso di immedesimarci sempre più nella vita di un ebreo italiano. Per giocare a ’SheMAnonèungioco’ abbiamo utilizzato un percorso di una cinquantina di tessere, si tirava il dado a turno, si procedeva meta dopo meta facendo attenzione alle carte con imprevisti e probabilità. Ad ogni imprevisto era assegnata una carta che ne dava la soluzione. Si facevano scorrere le pedine delle nostre cinque squadre sul cartellone, dove tessera per tessera venivano rappresentati i vari momenti della persecuzione delle persone di religione ebraica di origine italiana. Fra le prime tappe c’è stato il...