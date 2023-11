Le pianiste Redaelli e Carola rendono omaggio a Rachmaninov

Al via nella sala Sangiorgi dell’Istituto Musicale ‘A. Masini’ la rassegna musicale ’Martedì in concerto’. Questa sera alle 21 le pianiste Stefania Redaelli e Maria Pia Carola renderanno omaggio a Sergej Vasil’evič Rachmaninov per il 150° anniversario della nascita con le 2 suites per due pianoforti.

La rassegna vedrà poi impegnato, martedì 28 novembre, il pianista Juàrez Jorge Alvarez con un concerto dedicato a Chopin e Schumann e martedì 5 dicembre, sempre alle 21, un giovane virtuoso del contrabbasso Fabrizio Buzzi affiancato al pianoforte da Pierluigi Di Tella. L’ingresso è libero.