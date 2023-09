Le pluriclassi nei paesi: il punto sulla didattica

‘Una scuola piccola come un paese e grande come il mondo. La relazione educativa nella pluriclasse’ è il titolo del convegno in programma domani pomeriggio, con inizio alle ore 15 nel teatro ‘Iris Versari’ di Portico di Romagna, patrocinato dal Comune di Portico e San Benedetto. Dopo i saluti del sindaco Maurizio Monti, interverranno la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari, Stefano Versari (foto) direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Emilia Romagna, le docenti Rosa Pugliese e Greta Zannoni del gruppo di ricerca Progetto NewABC-Università di Bologna, e Alberto Manni, già insegnante di pluriclassi ed ex sindaco di Portico e San Benedetto, nonché ex assessore provinciale al welfare.

Commenta l’insegnante Francesca Briccolani della scuola di Portico: "Il nostro obiettivo è quello di fare il punto sulla didattica nelle pluriclassi della scuola dell’obbligo, con la deputata Tassinari, della commissione scuola della Camera, con Versari che fin dal 2019 aveva approvato e appoggiato i progetti delle pluriclassi in montagna e con le due docenti universitarie che seguono il nostro progetto, in particolare per quanto riguarda l’inserimento degli immigrati nelle scuole". All’incontro interverranno anche esponenti del ‘Patto di Comunità Valle del Montone’. Di che si tratta? Risponde Marzia Marchesini, consigliere comunale di Portico, con delega alla scuola: "Il Patto di Comunità è un’alleanza educativa fra scuola, comuni e associazioni della valle del Montone, per sottolineare che l’educazione dei ragazzi e giovani non è solo una questione delle famiglie e della scuola, ma di tutta la società, in particolare di tutte le associazioni ed istituzioni del territorio". Durante l’incontro sarà proiettato anche un video realizzato nell’ambito del progetto regionale dedicato alle piccole scuole di montagna.

