Le poesie di Marino Monti in suo ricordo diventano canzoni

Uno spettacolo di poesia e musica in ricordo di Marino Monti. È l’evento che andrà in scena domani dalle ore 16 presso la Fabbrica delle Candele, con l’obiettivo di celebrare il poeta originario di San Zeno di Galeata, a tre anni dalla sua scomparsa. L’iniziativa è stata resa possibile da una collaborazione tra il Centro Diego Fabbri Ets, il Centro di cultura romagnola E’ Racoz, Incontri internazionali Diego Fabbri Aps e il Comune di Forlì.

"Marino Monti è un personaggio che ha dato un’impronta importante alla sua città – spiega Paolo De Lorenzi, direttore del Centro Diego Fabbri –. Perciò abbiamo deciso di organizzare un momento non solo di ricordo, ma di ‘presenza’ di questa straordinaria figura".

Durante lo spettacolo Daniela Piccari canterà sei poesie di Monti, arrangiate per l’occasione dal Maestro Andrea Alessi, accompagnata da Stefania Paterniani (tastiere) e dallo stesso Alessi (contrabbasso). Inoltre, Nivalda Raffoni e Radames Garoia leggeranno alcune poesie tratte dalle 10 raccolte pubblicate da Monti. Gabriele Zelli traccerà la biografia del poeta e ci saranno interventi dell’assessora Paola Casara, di Paolo De Lorenzi e di Marco Viroli, coordinatore artistico della Fabbrica. Le canzoni saranno poi incise e faranno parte di un progetto più ampio, volto a realizzare, prossimamente, un concerto con brani musicati di altri poeti dialettali italiani.

L’evento di domani nasce dal desiderio di valorizzare e far conoscere, anche alle nuove generazioni, un uomo che per tutta la vita ha dimostrato un profondo amore verso la sua Romagna. Dapprima dedicandosi allo studio della lingua dialettale e alla sua divulgazione attraverso saggi e volumi, poi in età più avanzata scrivendo poesie premiate in vari concorsi locali e nazionali. Le opere di Monti nascevano da un’esigenza personale di rielaborare in versi tutto l’affetto che provava per la sua famiglia, la tradizione, i paesaggi e gli odori in cui era immerso. Solo la lingua dei padri, il romagnolo, gli sembrava adatta allo scopo.

All’impegno letterario Monti univa anche quello civico, come racconta Gabriele Zelli, referente di ‘ È Racoz’: "L’ho conosciuto quando lui era coordinatore del comitato di quartiere di Pieve Acquedotto, ruolo che svolgeva con modestia e signorilità, mai con toni urlati. Un giorno mi invitò alla presentazione del suo primo libro di poesie e solo lì scoprii che era anche un poeta, lui non se n’era mai vantato".

L’ingresso allo spettacolo alla Fabbrica delle Candele (piazzetta Corbizzi adiacente a viale Salinatore 30) è libero (info tel. 328.2435950).