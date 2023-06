Le preoccupazioni delle imprese: "Tante urgenze"

Badano al concreto le associazioni economiche del territorio. Poco propense a gettarsi nella mischia politica, chiedono tempi rapidi e finanziamenti certi, oltre a una serie di agevolazioni fiscali per le imprese colpite.

I vertici di Cia-Agricoltori Italiani sottolineano "l’urgenza dei decreti attuativi, la necessità di altri provvedimenti, di una legge speciale per l’agricoltura e la nomina del Commissario. Dopo più di un mese dalla seconda alluvione è più che urgente. E poi ancora snellire la burocrazia e renderla non vessatoria sulle imprese".

Rappresentando una parte del mondo agricolo, l’associazione ricorda che "la filiera ortofrutticola romagnola rischia un forte ridimensionamento, Perdere questa filiera significa perdere l’indotto e perdere tutti". Attenzione rivolta soprattutto ai territori collinari: "Occorre creare le condizioni perché imprese e persone restino e se serve un reddito integrativo: il domani della collina non dovrà essere di persone che comunque faticano a fare reddito e sono vessate dalla burocrazia".

Ascom-Confcommercio Forlì propone una serie di sgravi fiscali. "Invece di litigare tra istituzioni, cercando di dare colpe, che ognuno, pro quota, indubitabilmente ha – scrive il direttore Alberto Zattini – dobbiamo pensare tutti insieme a soluzioni per risollevare privati e aziende del nostro territorio". Quindi si chiede di "eliminare il pagamento di tasse e imposte per tutto il 2023. Com’è possibile pensare che chi è chiuso da diverse settimane, e che presumibilmente non riaprirà certo domani, possa pagare Imu, Tari e via dicendo?".

Anche i sindacati sono in prima linea nel sostenere la necessità di interventi urgenti, alle famiglie oltre che alle imprese. "Occorre intervenire in maniera decisa sulle bollette di acqua, luce e gas: la sospensione fino a settembre è insufficiente, bisogna neutralizzare i consumi adoperati per pulire e derivanti da guasti e rotture degli impianti e contestualmente esonerare totalmente dal pagamento delle bollette le famiglie e le imprese che hanno avuto interruzioni significative alle forniture", sostiene Cgil.

Infine l’Ugl fa appello alla Regione. "I fondi anticipati dalla Regione per aiutare i cittadini che hanno subito danni dall’alluvione del maggio scorso, sono destinati unicamente all’abitazione di residenza e non i garage, le cantine e le seconde case. Vero è che c’è il contributo statale di 5mila euro per l’acquisto di auto e veicoli distrutti dall’alluvione, ma si tratta di una cifra una tantum che verrà erogata molto avanti nel tempo. Dunque è auspicabile intervenire prima".