Le prime due novità Ecco Raf-Avia e Windrose

"Europee, comunitarie, affidabili". Questo l’identikit delle compagnie aeree che Forlì Airport cerca di portare al Ridolfi, secondo quanto dichiarato l’altro ieri da Andrea Gilardi, direttore marketing della società di gestione dell’aeroporto di Forlì. Oggi saranno probabilmente rivelati i nomi delle compagnie che dovranno garantire le tratte programmate per l’estate 2023 da Aeroitalia, dopo l’interruzione – con accenti polemici da entrambe le parti – del contratto fra la compagnia aerea e F.A. Va ricordato che tramite il proprio sito, la società ha già venduto circa 25 mila biglietti per le varie destinazioni del pacchetto estivo.

Nel frattempo, in una situazione di assoluta emergenza, negli ultimi tre giorni, alcuni dei voli in partenza e arrivo a Forlì sono stati effettuati da due compagnie ’ingaggiate’ allo scopo: si tratta di Raf-Avia e Windrose. La prima è una società della Lettonia, con sede a Riga, nata nel 1990. Ha sviluppato in particolare i cargo, ma da anni dispone di una piccola flotta di Atr 72-200 e di Saab 340 da 34 posti; è con il Saab che sono stati effettuati i voli per Napoli e Tirana degli ultimi giorni. Windrose, sorta nel 2003, è ucraina, la sua base è presso l’aeroporto di Kiev-Boryspil. Ovviamente la sua attività è condizionata dal fatto che il Paese è stato invaso dalla Russia. Interessante però il fatto che ha già fatto una breve apparizione al Ridolfi, nel 2009, quando collegava lo scalo forlivese con alcune destinazioni ucraine e dell’est Europa. Conta su 5 Airbus e 4 Atr 72-600, e ha operato, prima dello scoppio della guerra, anche voli per destinazioni di villeggiatura, per esempio in Croazia e in Montenegro.

Non saranno probabilmente queste due – o non solo – le compagnie che ’erediteranno’ le tratte di Aeroitalia. Come ha anticipato al Carlino lo stesso manager di Forlì Airport, la ricerca delle partnership sarà molto più ampia e rivolta a stringere accordi con compagnie dall’operatività più strutturata. Dopo i disguidi e i disservizi da marzo in poi, è indispensabile puntare sull’efficienza e la cura dei passeggeri, per non subire ulteriori contraccolpi all’immagine dell’aeroporto di Forlì.