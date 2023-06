"Le priorità? Le concorderemo coi cittadini"

di Oscar Bandini

E’ filato tutto liscio l’altra sera a Galeata in occasione dell’insediamento del nuovo consiglio comunale svoltosi al Teatro ‘Carlo Zampighi’ alla presenza di tanti cittadini accorsi a conoscere la nuova squadra che guiderà il paese fino al 2028.

Un ritorno alla normalità premiata dagli elettori dopo anni di baruffe, scontri e denunce, un insediamento dove il protocollo istituzionale e il rispetto dell’ordine del giorno hanno vissuto due momenti intensi emotivamente con il giuramento del sindaco Francesca Pondini che finalmente ha potuto indossare la fascia tricolore dopo i giorni duri dell’emergenza e pronunciare la formula di rito "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana" e il minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime dell’alluvione in Romagna chiesto dal primo cittadino.

Subito dopo l’ufficializzazione della nuova giunta che già come Carlino avevamo anticipato e che vede la nomina a vicesindaco di Eraldo Cucchi detto il ‘Barone’ imprenditore edile e presidente della Confartigianato dell’alto Bidente, oltre che esponente storico della Lega, e dell’assessore esterno Vittorio Foschi, architetto in pensione con un corposo curriculum professionale di dirigente dei servizi tecnici in numerosi comuni e già presidente dell’Ordine degli architetti di Forlì-Cesena.

Al primo toccheranno deleghe importanti: commercio, artigianato, piccole e medie industrie, politiche giovanili, viabilità e trasporti, informatica e nuove tecnologie.

Mentre Foschi si occuperà di lavori pubblici, urbanistica, edilizia, edilizia residenziale pubblica ambiente, energie rinnovabili, sviluppo economico, risparmio energetico e turismo. Infine il sindaco si occuperà di bilancio, personale, sanità e servizi sociali, scuola, formazione, cultura, frazioni, caccia-pesca, sport, protezione civile, politiche di integrazione.

Capogruppo di maggioranza sarà lo stesso Cucchi, mentre per la minoranza di ‘Galeata Futura’ è schierata Sara Quadrelli e per la lista ‘ProgettiAmo Galeata’ lo stesso candidato Giorgio Ferretti. Sempre in tema di nomine, a rappresentare la maggioranza nel consiglio dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese sarà Maria Giulia Arcangeloni, mentre per la minoranza Sara Quadrelli. Dimissionaria la consigliera eletta nelle file della maggioranza Daria Catapano, sostituita da Gianantonio Masini, detto Marino, di San Zeno.

Il sindaco, nel suo intervento sul programma di mandato, oltre ad elencare i numerosi progetti che saranno messi in campo in tutti i settori e ad aver ringraziato tutti coloro che si sono spesi durante i giorni più duri dell’emergenza ha ribadito un concetto a lei caro.

"La nostra visione vuole rimettere i cittadini al centro del paese e rendere Galeata con le sue frazioni proprietà comune dei cittadini. Questa sarà la linea guida a cui la nostra politica farà riferimento. Ricomporre il rapporto tra uomo, territorio e amministrazione comunale è l’obiettivo. Tanti sono i progetti in campo. Al momento – ha concluso – non esiste un calendario delle priorità, che verranno concordate coi cittadini, durante il percorso, ma daremo spazio a tutte le eccellenze del territorio".

Per le minoranze, silente Giorgio Ferretti, mentre Sara Quadrelli ha precisato che "nel rispetto dei nostri ideali chiederemo condivisione nei progetti, proporremo soluzioni alternative e vigileremo".