"Le procedure sono adeguate"

In una nota, l’ufficio stampa Mirabilandia Parks ha precisato che "il Tribunale ha riconosciuto che il Parco acquatico Mirabeach dispone di procedure adeguate. La sicurezza degli ospiti e dei dipendenti costituisce uno degli obiettivi della nostra formazione e delle nostre procedure operative. Siamo ancora rattristati per l’evento che è dipeso da un errore umano non imputabile al Parco". Già in udienza l’esperta di piscine Rossana Prola, per la difesa Marcante, aveva parlato di regolamenti per arrivare a conclusione analoga: "Si può parlare di errore umano perché il bagnino non ha visto la situazione per troppo tempo".